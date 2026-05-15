SNTE pide ante Sheinbaum Pensiones Dignas y desaparición de USICAMM

México no sería lo que es si no fuera por el Magisterio, el trabajo que hacen todos los días en la formación y en la construcción del país, señala la Presidenta —

SNTE Día del Maestro Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, planteó las demandas de los Maestros, demandó un sistema de pensiones digno y transparencia en la carrera magisterial. (SNTE)

Derogación del régimen de pensiones para trabajadores al servicio del Estado, y un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia para el Magisterio, demandó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es momento de ir por más y seguir avanzando en los derechos de los trabajadores de la educación; los Maestros de México “merecen una pensión digna, una vejez tranquila y un retiro sin zozobras ni precariedades”, dijo durante la conmemoración del Día del Maestro.

Reforma pensionaria con Rigor Actuarial

“Deroguemos el injusto régimen de pensiones previsto en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y construyamos juntos un nuevo sistema de pensiones con viabilidad financiera y jurídica de largo plazo”, planteó el también senador de la República.

Enseguida reconoció, felicitó y agradeció a los docentes “por la gran labor que desempeñan en favor de México”.Lo escuchaban también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; Maestros del SNTE y funcionarios educativos.

Cepeda Salas añadió que el SNTE cuenta con un cuidadoso estudio actuarial, donde se demuestra que, con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad, es posible modificar la ley correspondiente.

SNTE Día del Maestro Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, pidió nuevamente la desaparición de la USICAMM para mejorar el sistema de carrera de los Maestros. (SNTE)

Con voz firme, insistió en que “la USICAMM tiene que desaparecer ya, para construir un nuevo sistema que garantice el derecho a la educación, los derechos laborales y evite cualquier forma de corrupción, opacidad y conflicto de interés”.

El Maestro dirigente señaló que el SNTE valora a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por los logros alcanzados y los compromisos cumplidos.

“Es una aliada que ha tratado al Magisterio con respeto, con cariño y con justicia; en el SNTE sabemos que contamos con nuestra Presidenta y ella sabe que cuenta con nosotros”, afirmó.

Expresó que el Magisterio continuará transformando la realidad desde la escuela pública, porque, “donde hay una Maestra o un Maestro, aun en el lugar más recóndito y alejado, habrá siempre posibilidades de desarrollo y bienestar”.

Maestros, Constructores de Nación

Al felicitar a los Maestros en su día, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “México no sería lo que es si no fuera por el Magisterio nacional, por el trabajo que hacen todos los días, no sólo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático; las Maestras y Maestros es de lo mejor que tiene nuestro país”.

Reveló que su gobierno hizo un gran esfuerzo para el aumento salarial que, “ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México, y lo que podamos hacer por las y los maestros de México lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”.

9 % de aumento salarial a Maestros

Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que el incremento salarial será de 9 por ciento para los trabajadores de la educación.

“Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los Maestros y Maestras.

El político colimense agradeció al Maestro Alfonso Cepeda Salas por “este tiempo extraordinario que vivimos en favor del Magisterio nacional”.

En la ceremonia también fue entregada la presea Ignacio Manuel Altamirano, a docentes con 40 años o más de servicio.

SNTE pide ante Sheinbaum Pensiones Dignas y desaparición de USICAMM