La Septién celebra 77 años, lanza nuevo Posgrado en Periodismo Deportivo Digital

La Septién profesionalizará tanto a egresados de la casa como a comunicadores externos en las nuevas narrativas del deporte nacional e internacional. —

Escuela de Periodismo Carlos Septién Garcia Raymundo Adame Villalobos resaltó la importancia del periodismo de calidad para interpretar los rituales colectivos del deporte como fenómenos de identidad y pertenencia social. (@g480.mx)

En el marco de la efervescencia global por la Copa del Mundo de Futbol 2026, donde México funge como anfitrión tripartito, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCSG) inauguró formalmente las celebraciones por su 77 aniversario.

Durante una ceremonia en el majestuoso Centro Cultural Bella Época, la institución reafirmó su compromiso con la excelencia académica al anunciar la apertura de su nueva Especialidad en Periodismo Deportivo Integral Digital.

El evento incluyó además la entrega del Premio Nacional de Periodismo a Fernando Schwartz, egresado de la EPCSG, por más de 50 años de una reconocida trayectoria, durante la cual ha narrado con maestría los hechos deportivos.

La casa de estudios conmemoró sus casi 8 décadas de vida con una serie de conversatorios sobre la credibilidad profesional del oficio, el desarrollo profesionsal de los periodistas en esta era, y la evolución mediática necesaria.

La conmemoración de la Septién tuvo como evento principal la conferencia magistral de Francisco Javier González, reputado periodista deportivo de amplia trayectoria en medios.

Septiembre, Inicio de Nueva Era Académica

La Directora General de la institución, Analletzin Díaz Alcalá, dijo que este aniversario coincide con un momento histórico para el país.

“En la Escuela de Periodismo Carlos Septién García tenemos la oportunidad de profesionalizar a los estudiantes en esta bellísima carrera que es el periodismo, y que este nos dé la oportunidad de contar historias, narrarlas, de estar con los protagonistas en la cancha”, expresó.

La Maestra directora adelantó que la nueva Especialidad en Periodismo Deportivo Integral Digital, un proyecto largamente gestado, abrirá sus puertas este próximo septiembre como un posgrado diseñado para “profesionalizar tanto a egresados de la casa como a comunicadores externos en las nuevas narrativas del deporte nacional e internacional”.

Durante la ceremonia inaugural, que contó con la presencia de Felipe Soto Septién, nieto del fundador de la escuela Carlos Septién García y quien viajó para el acto desde San Antonio, Texas, fue señalada la importancia de dignificar la crónica deportiva.

Ética y Profesionalismo, sobre los Likes

Francisco Javier Gonzalez Escuela de Periodismo Es peligroso priorizar el espectáculo y la inmediatez por encima del rigor informativo y la comprobación de la información o la declaración, dijo Francisco Javier Gonzalez. (Gerardo González Acosta)

Francisco Javier González reflexionó sobre la evolución y los desafíos actuales del oficio; resaltó la crisis de rigor en el periodismo actual porque la búsqueda de clics y la opinión superficial desplazan a los géneros periodísticos profesionales y a la verificación de fuentes.

Es peligroso priorizar el espectáculo y la inmediatez por encima del rigor informativo y la comprobación de la información o la declaración.

También comentó el impacto de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y la creciente tendencia de figuras como los influencers o los redactores de escritorio que solo revisan portales para hacer sus notas.

Igualmente llamó a los periodistas diseñar su propia brújula, abrazar la ética periodística, el desarrollo profesional, seguir estudiando, ejercitar el cerebro y el cuerpo, ir a los eventos para escuchar a la gente, y dejar de lado el ego porque este solo crea problemas, desenfoca.

Francisco Javier González dijo que la credibilidad y la ética son los pilares indispensables para que el periodismo deportivo, y de cualquier fuente, mantenga su relevancia social.

Deporte, Reflejo de la Condición Humana

Por su parte Raymundo Adame Villalobos, presidente de la Asociación Cultural Carlos Septién García, reflexionó sobre el papel del deporte en la mentalidad colectiva, rechazó “la visión simplista que lo cataloga como pan y circo”.

Dijo que “el deporte es un espejo en el que la sociedad se mira sin filtros; en él, el ser humano proyecta sus más ondas aspiraciones:, la superación, fraternidad y el honor”.

Adame explicó que bajo esta premisa, la Septién forma profesionales “que no solo narren resultados, sino que posean la sensibilidad necesaria para interpretar el lenguaje del esfuerzo humano y traducirlo en cultura para el público”.

Hacia un Periodismo Deportivo Ético

Aniversario Escuela de Periodismo Carlos Septién Garcia El 77 Aniversario fue conducido por los propios estudiantes; la ceremonia fue una oportunidad para escuchar a diversas autoridades sobre el rumbo del oficio. (@g480.mx)

El 77 aniversario de la Septién, fundada el 30 de mayo de 1949, llega en un momento de oportunidades para comunicar e informar mejor desde el futbol mundial.

Ante este escenario, la institución se afirmó como el baluarte del periodismo de rigor, formadora de los periodistas más relevantes y profesionales de México y latinoamérica.

La nueva especialidad integral digital responde a la necesidad de crear contenidos con la estructura del periodismo profesional, que combatan la desinformación y el fanatismo irreflexivo que impera en las redes sociales.

La directora Díaz Alcalá anunció que la agenda de festejos será extendida durante todo el mes de mayo, para consolidar a la EPCSG como el máximo referente de la formación periodística en América Latina.

“Con 77 años de historia, la ‘Casa de los Periodistas’ demuestra que su mentalidad sigue siendo de vanguardia, apostando por la educación continua y el bienestar de una profesión que, hoy más que nunca, requiere de voces éticas y preparadas para los desafíos del siglo XXI”, afirmó.

La Septién celebra 77 años, lanza nuevo Posgrado en Periodismo Deportivo Digital