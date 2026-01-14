Híbridos forzados, resultado de una invasión facilitada

Coyote Coyote en la Reserva de la Biosfera Mapimí, Durango. ((Fotografía de cámara trampa; Luis M García Feria).)

A nivel mundial se ha demostrado el gran impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad y el cambio ambiental global. Gran número de especies extintas, así como la disminución considerable de las poblaciones de otras, se han registrado en los últimos 500 años. Sin embargo, hay especies que logran sacar ventaja de las actividades humanas, ya sea por sus habilidades (plasticidad, hábitos alimentarios, tasa reproductiva y capacidad de dispersión) y su tolerancia a la presencia humana, un ejemplo es el coyote.

El coyote, Canis latrans, es un carnívoro de la familia Canidae. Solo se encuentra en el continente americano, no obstante, su aparición en Sudamérica es relativamente reciente. Habita en una gran diversidad de ecosistemas: tropicales, templados y áridos. Generalmente es solitario, pero llega a vivir en pareja monógama o pequeños grupos familiares. Aunque es un carnívoro, su alimentación es oportunista y generalista (omnívora), alimentándose de otros animales, insectos, frutos y hierbas, así como carroña. Dado su éxito y tolerancia a la presencia humana han podido utilizar hábitats antropizados con diferentes grados de perturbación, incluyendo desarrollos urbanos y suburbanos.

Recientemente, se han registrado múltiples avistamientos de coyotes en zonas urbanas en México. Principalmente, los avistamientos se dan en parques urbanos o zonas periurbanas (Cuadro 1), donde los coyotes buscan alimento, generalmente residuos de alimentos en los depósitos de basura. Se han observado individuos solitarios o en pequeños grupos, como en el caso registrado en Coatzacoalcos, pero un caso muy especial es el de Santa Úrsula Tzimatepec, Tlaxcala, donde un coyote macho fue observado deambulando durante el día en compañía de un grupo de perros en situación de calle.

Cuadro 1. Lugares y años de avistamiento de coyotes en zonas urbanas y periurbanas en México.

Lugar Estado Año Enlace Coatzacoalcos Veracruz 2019 1 Magdalena Contreras y Tlalpan CDMX 2022 2 San Ana Tepetitlán, Zapopan Jalisco 2022 3 Toluca Edo. México 2022 4 Saltillo Coahuila 2022 5 Xalapa Veracruz 2023 6 Xalapa Veracruz 2024 7 Veracruz Veracruz 2023 8 San Pedro Garza García Nuevo León 2024 9 Monterrey Nuevo León 2025 10 Santa Úrsula Tzimatepec Tlaxcala 2025 11

Las poblaciones originales de las especies de fauna silvestre que conocemos hoy en día vivían en hábitats extensos sin intervención humana. Actualmente, esos hábitats extensos son muy pocos, y hay presencia humana en todos ellos. Como consecuencia, la vida silvestre se ha adaptado a estas nuevas condiciones, incrementándose cada vez más las interacciones con el ser humano y los animales domésticos. La principal consecuencia de estas interacciones es la transmisión de enfermedades, sin embargo, existe otro fenómeno circunstancial que frecuentemente no es considerado como una problemática de estos nuevos procesos de interrelación, que es la interacción reproductiva entre especies compatibles.

Siguiendo con el caso de los coyotes, naturalmente se ha reportado hibridación de coyotes con lobos grises llamándolos “coyolobos” (en inglés coywolves). Es mencionado que esta mezcla entre especies se dio cuando las poblaciones de lobos grises del sureste de Canadá decrecieron por la persecución humana, la deforestación y pérdida del hábitat, por lo que se vieron presionados a reproducirse con los coyotes, que son más tolerantes a las perturbaciones, y en ocasiones con perros; resultando en algunos individuos con una mezcla 60% coyote, 30 % lobo y 10 % perro doméstico. En el caso del coyote, al manifestarse esta sinergia entre la pérdida de hábitat y el crecimiento de las zonas urbanas, sumado a su alta adaptabilidad a los cambios, algunos pocos individuos se aventuran a dispersarse a nuevos territorios y llegan a tener contacto con los perros. Si bien los coyotes y los perros son biológicamente capaces de reproducirse entre ellos, la probabilidad de encontrar un híbrido coyote-perro es muy baja. No obstante, registros de esta mezcla de especies se ha reportado ya desde hace varias décadas en Norteamérica.

Coyote Imagen 1. Coyote siguiendo perros callejeros en Santa Úrsula Tzimatepec, Tlaxcala. ((Captura de imagen de video de MVZ. Guillermo F. González Necoechea https://www.facebook.com/reel/794053163219222).)

La presión biológica sobre una especie puede derivar en diversas consecuencias. En el caso de especies con alta adaptabilidad, la dispersión a lugares nuevos puede resultar en un incremento de la incidencia de conflictos con las actividades humanas o la hibridación con especies compatibles, principalmente con especies que toleramos y con las cuales coexistimos como los perros ferales o en condición de calle, sin dimensionar los riesgos ecológicos, económicos, de salud pública y evolutivos que conllevan.

Coyote Perro y coyote en ambientes contrarios. ((Imagen creada por LMGF en IA-Gemini).)

Para saber más:

