¿Por qué el jamón podría causar cáncer? Este estudio de la OMS lo confirma todo

Malas noticias para todas las personas que consumen jamón, ese alimento que es bastante común en la alimentación de todo el mundo, ya que la Organización Mundial de la Salud, publicó recientemente un estudio en el que equiparan su ingesta con el consumo de cigarro.

Desde hace años ha circulado esta teoría que, tal parece, hoy ya no lo es. O al menos el estudio en cuestión, respaldado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), elaboró una serie de pruebas que sustentan esta afirmación.

¿Qué dijo la OMS realmente?

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a las carnes procesadas, entre ellas jamón, salchichas, tocino y embutidos, como “cancerígenas para los humanos”. Esta categoría, llamada Grupo 1, incluye también sustancias como el tabaco y el humo de cigarro, pero eso no quiere decir que su riesgo sea igual.

Esta clasificación no es un ranking de peligrosidad, sino una forma de agrupar evidencias científicas consistentes sobre la relación entre una exposición (como comer carne procesada) y un resultado (como el cáncer). En otras palabras: tanto el cigarro como las carnes procesadas han mostrado en estudios que están vinculados al cáncer, pero el nivel de riesgo no es equiparable en términos cuantitativos.

¿Qué significa estar en el Grupo 1 de la OMS?

Que un producto esté en el Grupo 1 de carcinógenos quiere decir que existe evidencia sólida de que la exposición a él puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal. La OMS mantiene esta clasificación para informar, no para decir que todos los alimentos o sustancias en este grupo son igual de peligrosos. Por ejemplo:

Fumar cigarro: uno de los principales factores de mortalidad mundial, tiene un riesgo muy alto y directo de causar múltiples tipos de cáncer, especialmente de pulmón.

uno de los principales factores de mortalidad mundial, tiene un de causar múltiples tipos de cáncer, especialmente de pulmón. Carnes procesadas como jamón o salchichas han mostrado una relación con un aumento del riesgo de cáncer colorrectal y otros tipos, pero el efecto es menor en comparación con fumar tabaco.

Es decir, ambos están en la misma categoría técnica porque hay evidencia clara, pero eso no significa que el riesgo absoluto para tu salud sea igual si consumes embutidos que si fumas.

Variedad de carnes frías y embutidos Variedad de carnes frías y embutidos (La Crónica de Hoy)

¿Por qué la OMS equipara al jamón con el tabaco?

En términos sencillos, fumar tiene un impacto dramático y directo en la salud pulmonar y en varios tipos de cáncer. Cualquier cantidad de tabaco inhalado aumenta el riesgo significativamente.

Comer jamón o salchichas no produce cáncer por sí mismo de forma instantánea, pero su consumo habitual y en grandes cantidades puede incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer a lo largo del tiempo.

Los estudios muestran que por cada 50 gramos diarios de carne procesada, el riesgo de cáncer colorrectal aumenta, aunque moderadamente, en comparación con quienes consumen poca o nada de estos productos. Se trata de una relación de riesgo proporcional al consumo, no de una equivalencia directa con fumar.

Entonces, ¿Debo dejar de comer jamón?

A partir de lo anteriormente mencionado, no necesariamente debes dejar de comer embutidos abruptamente. Los expertos en salud coinciden en que el contexto importa. Es decir, consumir carnes procesadas de forma ocasional y como parte de una dieta equilibrada no es lo mismo que consumir grandes cantidades todos los días.

Además, el riesgo se magnifica cuando se acompaña de otros factores como fumar, el sedentarismo, la obesidad o una dieta baja en frutas y verduras. Por lo tanto, equilibrar con alimentación rica en fibra, vegetales y frutas puede reducir el riesgo general de varios tipos de cáncer.

¿Cómo se relaciona el jamón y embutidos con el cáncer colorrectal?

Siguiendo la línea de investigación de la OMS y la CIIC, las personas que consumen jamón y embutidos con frecuencia y en grandes cantidades, podrían desarrollar cáncer colorrectal debido a la presencia de nitritos que dañan el ADN.

Estos nitritos son utilizados para dar color a la carne (ese tono rosado), mismos que se convierten en nitrosaminas durante la digestión. Las nitrosaminas se vuelven un problema mayor cuando atacan a las mucosas del intestino, alterando drásticamente en equilibrio celular y debilitando su función.

Con toda esta información, si eres un asiduo consumidor de jamón o embutidos, la recomendación es minorizarla o bien, equilibrar la ingesta con otros alimentos de la pirámide nutricional y hacer ejercicio. Recuerda que la información es poder.