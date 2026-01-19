Plantas aromáticas contra la plaga del gorgojo

Plaga Gorgojo (Sitophilus zeamays), plaga principal del grano de maíz almacenado. (Luis Arturo Ibarra Juárez)

El maíz es uno de los cultivos principales en México, en donde el estado de Veracruz ocupa el octavo lugar de producción de maíz en grano. Entre las grandes extensiones de monocultivo de maíz, en las comunidades rurales prevalece su cultivo a través del sistema milpa, para autoconsumo. La siembra de maíz es principalmente de temporal y se tiene la necesidad de conservar el grano para su consumo a lo largo del año y semilla para la siembra del siguiente ciclo de cultivo.

Los métodos que usan los productores para conservar y almacenar el grano buscan prevenir plagas comunes como insectos, hongos y ratones. Idealmente deben usarse estructuras que protejan a los granos, aunque en muchos casos son costosos y de difícil acceso. En el caso de los insectos plaga, el llamado gorgojo del maíz (Sitophilus zeamays), es la especie que más afecta el almacenamiento de granos ocasionando un daño de hasta el 80 % del total de la producción almacenada. En el mundo y sobre todo en países asiáticos el uso de métodos alternativos se ha extendido y estudiado ampliamente; entre ellos destacan las plantas aromáticas y medicinales que han demostrado ser eficaces para la prevención de las plagas del maíz.

Plaga Práctica de almacenamiento temporal del maíz, previo al uso de silos. (Rosa Guadalupe Pérez Hernández)

En México, el estudio de polvos vegetales para combatir la plaga del gorgojo se ha llevado a cabo en laboratorios, sin embargo, se sabe que tradicionalmente se usan plantas para prevenir plagas en el grano almacenado, como son la hoja santa en el estado de Chiapas para prevenir plagas en el frijol; en el estado de Tabasco, se utilizaba la cal en los frijoles y en gran parte del país, el colocar las mazorcas de maíz cerca de los fogones donde el humo les daba de forma directa es una práctica de conservación del grano. Sin embargo, estos métodos han ido en desuso debido al uso de agroquímicos que facilita tal acción.

La revisión de la conservación de granos y semillas con métodos alternativos resulta relevante, dado que el uso de agroquímicos por los usuarios no es regulado, lo que ha derivado en enfermedades tanto de los productores como de los consumidores, contaminación ambiental, así como desarrollo de resistencia de los insectos a los compuestos aplicados. El uso de las plantas aromáticas ha sido ampliamente registrado en la ciencia, y tienen un amplio uso industrial como aromatizantes de cremas y jabones hasta medicamentos, y de igual manera ha sido probada su eficacia contra plagas de diversos cultivos. El éxito del uso de estas plantas para tales fines, se debe su alto contenido de metabolitos secundarios cuya función en la planta es la defensa contra herbívoros, repelencia a los patógenos e incluso como atrayentes de polinizadores.

Interesados en generar métodos alternativos de la conservación del grano de maíz y de beneficiar a productores de localidades del estado de Veracruz, en el INECOL se trabaja en el estudio de la eficacia de cinco especies vegetales aromáticas contra el gorgojo y dos polvos minerales. Las plantas utilizadas fueron higuerilla (Ricinus communis), hoja santa (Piper auritum), cempasúchil (Tagetes erecta), epazote (Dysphania ambrosioides)y Neem (Azadirachta indica) las cuáles fueron secadas en un horno y maceradas a mano, ya que el objetivo es que los productores puedan preparar estos polvos de forma fácil. Las especies vegetales seleccionadas fueron conocidas, de fácil acceso y de rápida propagación para que no representen costos adicionales a los usuarios finales.

Plaga. . Experimento con plantas aromáticas (Cempasúchil) contra el gorgojo de maíz. (Rosa Guadalupe Pérez Hernández)

Como parte de los resultados que se han obtenido, se ha registrado que el epazote y hoja santa son altamente eficientes para provocar mortalidad en el gorgojo. El epazote, fue eficaz en un 97 % a las 48 horas de haber sido aplicado al maíz, mientras que la hoja santa fue 100 % eficaz a las 210 horas.

El siguiente paso es llevar esta información a los municipios donde se ha desarrollado la investigación y realizar talleres con los productores para darles a conocer las plantas que han sido eficientes. Asimismo, la meta será que los productores puedan elaborar los polvos vegetales y usarlos en su maíz almacenado. Con esto, esperamos que el uso de los agroquímicos diseñados para el control de plagas de maíz almacenado disminuya, colaborando a la salud tanto de los productores como del ambiente.