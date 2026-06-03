La facultad de Ciencias Políticas y Sociales, formadora de conciencias críticas: Leonardo Lomelí

Facultad. Como parte de la ceremonia se develó una placa conmemorativa por los 75 años de la Facultad y la obra pictórica: “Trío para celebrar el 75 aniversario de La FCPyS” (2026), del artista plástico Jazzamoart.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) ha sido protagonista en la formación de conciencias críticas y de profesionistas de alto nivel, así como en la construcción del México contemporáneo, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al presidir la Ceremonia en Honor al 75 Aniversario de la FCPyS, el rector también aseguró que la Facultad ha sido un espacio en el que se ha pensado de manera constante sobre la justicia, la violencia, la igualdad y la convivencia como desafíos permanentes de la humanidad, por ello debe seguir siendo indispensable para México.

Señaló que el mejor homenaje que se le puede rendir es hacer un renovado compromiso “con la universidad pública para recordar siempre lo que la sostiene: la docencia de calidad, la igualdad de género, la erradicación de toda forma de violencia, la justicia social, la paz y el cuidado de la casa común que compartimos y habitamos.

“Y que el estudiantado que cruza estas aulas sepa que hereda una identidad, una forma de estar en el mundo, una obligación con el conocimiento y una responsabilidad irrenunciable con la libertad”, dijo el rector en la ceremonia a la que asistieron la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda; y la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Silvia Giorguli Saucedo.

Cuna de intelectuales y de exiliados

Más adelante, en el auditorio “Ricardo Flores Magón”, el rector Leonardo Lomelí recordó a figuras destacadas de esta Facultad como Pablo González Casanova, cuya obra desentrañó las tramas del poder, el Estado y las persistencias de la dominación; Arnaldo Córdova, quien ofreció claves decisivas para interpretar la arquitectura y las mutaciones del sistema político mexicano; Olga Pellicer, referencia ineludible para la política internacional y la proyección de México en el mundo; y Jacqueline Peschard, quien ha contribuido al estudio de la democracia y la transparencia. “Sus nombres, entre muchos otros, expresan una herencia académica viva, exigente y comprometida”.

También destacó que acogió a republicanos españoles que dejaron una huella profunda en las universidades mexicanas, así como a intelectuales que llegaron al país huyendo de las dictaduras del Cono Sur. Recordó a Sergio Bagú, Agustín Cueva, Adolfo Gilly y Gilda Waldman, quienes encontraron en aulas y seminarios un espacio de arraigo y reconstrucción.

Lomelí Vanegas recordó que en la FCPyS se han discutido la dependencia y el subdesarrollo, las transiciones democráticas, las luchas campesinas y obreras, los movimientos estudiantiles y feministas; se ha analizado el zapatismo y las oleadas progresistas en América Latina, se han escuchado voces indígenas y se han señalado tempranamente las tensiones de una globalización. “Desde aquí, el conocimiento social ha trascendido el aula para incidir en las políticas públicas, las organizaciones civiles, los medios de comunicación, la diplomacia, la investigación y la docencia”.

Científicas y científicos sociales críticos

En tanto, el director de la FCPyS Alejandro Chanona Burguete, subrayó que ante la reconfiguración profunda de la ciencia social en la era digital, en la que los algoritmos moldean la opinión pública, la inteligencia artificial transforma los procesos políticos y económicos y la desinformación circula a velocidades que desafían análisis crítico y la vigilancia digital, esta Facultad seguirá formando científicas y científicos sociales capaces de estudiar críticamente ese orbe.

“Que sepan interrogar los datos sin juzgarlos, que comprendan los algoritmos sin someterse a su lógica, que usen las nuevas herramientas sin abandonar el rigor metodológico y el compromiso ético”, puntualizó.

Al hacer uso de la palabra, José Antonio Murguía Rosete, profesor distinguido, rememoró que en su momento se pensó que no era necesario crear esta entidad, que la formación que brindaría podían darla otras escuelas, pero fue tan evidente la necesidad de formar a profesionales especializados, que antes de terminar sus estudios, los alumnos eran contratados.

Profesionistas que orienten

En tanto, Carmen Aristegui Flores indicó que desde esta Facultad, en la que se estudia y aprende a hacer periodismo, es necesario reflexionar sobre el panorama violento que hay en el país y en la que se ejerce esta profesión. Una muestra de ello son los 160 periodistas asesinados.

“Como nunca, México necesita de su inteligencia, del pensamiento crítico, de la pluralidad; como nunca México necesita del trabajo y del compromiso de nuestra Facultad”, apuntó.

Añadió que la impunidad en delitos contra la prensa supera el 99 por ciento y reportes de inteligencia de Estados Unidos exponen el avance de la narcopolítica ante escenarios inéditos que ponen a prueba al régimen entero y perfilan escenarios complejos para el trabajo de nuestra Facultad.

Aristegui enfatizó que esta entidad universitaria nació con un mandato claro: formar a los profesionales capaces de orientar a la opinión pública y estructurar con el rigor de la ciencia y no de la improvisación, las soluciones que reclama el Estado moderno. “En el contexto actual esta máxima se convierte en una exigencia crítica”.

Asimismo, María Fernanda Sarabia Bravo, alumna distinguida del sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, expresó que esta Facultad se transforma constantemente gracias a su comunidad, a sus académicas y académicos, que no solo comparten teoría sino también, sus experiencias, que les ofrecen una gran riqueza a las y los alumnos.

Como parte de la ceremonia se develó una placa conmemorativa por los 75 años de la Facultad y la obra pictórica: “Trío para celebrar el 75 aniversario de La FCPyS” (2026), del artista plástico Jazzamoart.