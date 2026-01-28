Alfabetización digital, el desafío más apremiante: Eduardo Natividad Maqueda

La inteligencia artificial puede define el futuro educativo

La irrupción cada vez más presente de la inteligencia artificial obliga a los modelos educativos a plantear una reconfiguración necesaria de los espacios de aprendizaje tradicionales pues el sistema escolar debe transitar hacia un esquema híbrido donde la tecnología potencie las capacidades cognitivas humanas sin sustituir el rigor académico indispensable para la formación profesional.

Así lo expone el presidente de Helios International Group, Eduardo Natividad Maqueda, quien establece que el desafío más apremiante es la alfabetización digital, no solo para los estudiantes, sino para el cuerpo docente que debe liderar este cambio de paradigma. La inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino un medio para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asevera que el impacto de la innovación se refleja directamente en la personalización de la educación.

Esta transición hacia la educación 4.0 –agrega--exige una revisión profunda de las normativas de integridad y los procesos de titulación.

Natividad Maqueda detalla que el análisis de datos permite identificar las áreas de oportunidad de cada alumno de manera individual. Sin embargo, esta ventaja técnica requiere de un marco ético sólido que proteja la privacidad y los derechos de los usuarios en las plataformas educativas.

Sobre el rol de la tecnología en el aula, Natividad Maqueda puntualizó:

“Debemos dejar de ver a la inteligencia artificial como una herramienta de plagio para entenderla como un tutor inteligente capaz de acelerar el aprendizaje si se gestiona con criterio y ética institucional”. Esta perspectiva invita a una reforma interna en las universidades para integrar la IA de forma constructiva.

El empresario abunda que la sustentabilidad de los modelos educativos dependerá de su capacidad para adaptarse a ciclos de innovación cada vez más cortos.

Recalca que las instituciones que ignoren el potencial de la IA corren el riesgo de generar una brecha de competencias insalvable en sus alumnos.

La inversión en investigación y desarrollo dentro de las propias escuelas es vital para mantener la vanguardia pedagógica.

“La meta de la educación moderna es formar profesionales que no solo dominen la inteligencia artificial, sino que posean la agudeza mental para supervisar y mejorar los sistemas que ellos mismos operan”, indica