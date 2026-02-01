¿Gripe, COVID o solo un resfriado? Aprende a reconocer los virus del invierno

Virus Aunque muchas de las enfermedades respiratorias comparten síntomas similares, existen características que pueden orientar sobre el tipo de infección. (Ciatej)

Durante la temporada de otoño e invierno se incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias debido a la mayor circulación de diversos virus. Entre los más comunes se encuentran los virus de la influenza, el rinovirus (principal causante del resfriado común), el SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19) y el virus sincitial respiratorio (VSR).

Estas infecciones pueden afectar a personas de todas las edades; sin embargo, representan un mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen más de mil millones de casos de influenza estacional en el mundo.

La transmisión de estos virus se ve favorecida durante el invierno debido a que las bajas temperaturas aumentan su estabilidad, aunado a la menor ventilación de viviendas y espacios cerrados, así como al mayor contacto cercano entre personas, lo que facilita el contagio.

¿Cómo identificarlas?

Aunque muchas de las enfermedades respiratorias comparten síntomas similares, existen características que pueden orientar sobre el tipo de infección. A continuación, se describen los síntomas más frecuentes y algunos signos distintivos de las principales enfermedades virales respiratorias:

Enfermedad Síntomas comunes Síntomas clave o distintivos Influenza (gripe) Fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal Inicio súbito, fiebre alta, dolor muscular intenso, cansancio extremo, dolor de cabeza Resfriado común (rinovirus) Congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, tos leve Síntomas leves, fiebre ausente o baja, evolución corta COVID-19 (SARS-CoV-2) Fiebre, tos, malestar general, dolor muscular Pérdida del olfato y/o gusto, dificultad respiratoria, dolor en el pecho Virus sincitial respiratorio (VSR) Tos, fiebre leve, congestión nasal Respiración rápida o agitada, sibilancias (silbidos en el pecho), dificultad para alimentarse (en lactantes)

Es importante recalcar que diferenciar estas enfermedades puede ser complicado incluso para el personal de salud, especialmente en las etapas iniciales, por lo que el diagnóstico confirmatorio puede requerir pruebas de laboratorio.

¿Cuándo acudir al médico?

Se debe buscar atención médica inmediata cuando se presentan síntomas de alarma, tales como:

• Dificultad para respirar o respiración rápida y ruidosa

• Dolor u opresión en el pecho

• Fiebre persistente o muy alta

• Coloración azulada de labios o uñas

• Confusión, somnolencia excesiva o deshidratación

En niños pequeños, también es motivo de consulta médica urgente la falta de apetito, el llanto débil o la dificultad para despertar.

Además, en algunos casos pueden presentarse coinfecciones, es decir, la infección simultánea por dos o más virus (o virus y bacterias), lo que puede agravar el cuadro clínico y aumentar el riesgo de complicaciones.

El pasado 10 de enero de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó, a través de una alerta epidemiológica, sobre la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio, lo cual indica un aumento de las visitas hospitalarias, especialmente en la población vulnerable.

Influenza A(H3N2) subclado K: ¿es motivo de preocupación?

En la temporada reciente se ha detectado la circulación de variantes del virus de influenza A(H3N2), incluyendo el subclado K. Este subclado ha llamado la atención porque presenta cambios genéticos que podrían favorecer su transmisión.

Hasta el momento, no se ha asociado con una mayor gravedad clínica; sin embargo, su vigilancia es importante porque podría influir en la efectividad de las vacunas y en la intensidad de la temporada de influenza. Cabe resaltar que la variante K, actualmente detectada en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificada en México; no obstante, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia epidemiológica y virológica constante.

¿Qué hacer para prevenir?

Los virus respiratorios se transmiten principalmente a través de gotículas y aerosoles que se liberan al toser, estornudar, hablar o respirar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan aplicar medidas básicas para protegerse a sí mismo y a los demás. Para reducir el riesgo de contagio, se recomienda:

• Mantenerse al día con las vacunas disponibles• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón• Limpiar superficies de uso común• Usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios o en espacios cerrados con poca ventilación• Ventilar adecuadamente los espacios cerrados

Si una persona ya se encuentra enferma, es importante evitar la propagación de la infección y buscar atención médica oportuna, ya que esto es clave para prevenir complicaciones, especialmente en grupos vulnerables como niños pequeños y adultos mayores.

Vacunas disponibles en México

En México se cuenta con vacunas seguras y eficaces para prevenir las principales enfermedades respiratorias:

• Influenza estacional: vacuna tetravalente, actualizada cada año

• COVID-19: vacunas actualizadas contra las variantes circulantes

• VSR: vacuna aprobada en 2024 para adultos mayores y mujeres embarazadas (con el objetivo de proteger a los lactantes)

Estas vacunas están disponibles en instituciones públicas de salud y constituyen una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedad grave y hospitalización.

Tratamientos

La mayoría de las infecciones respiratorias virales se resuelven por sí solas con reposo, hidratación y manejo de síntomas. Sin embargo, en ciertos casos pueden utilizarse antivirales, especialmente en personas con factores de riesgo:

• Influenza: oseltamivir, zanamivir y otros antivirales, preferentemente dentro de las primeras 48 horas• COVID-19: Paxlovid en pacientes adultos con enfermedad leve a moderada y con riesgo de complicaciones• VSR: tratamiento principalmente de soporte; en casos graves, manejo hospitalario

Es fundamental no automedicarse y acudir a valoración médica para identificar el agente causal y definir el tratamiento adecuado.

El aporte de CIATEJ

En el CIATEJ desarrollamos diversas líneas de investigación orientadas a combatir las enfermedades virales respiratorias, con énfasis en el estudio y desarrollo de antivirales, particularmente de origen natural, contra SARS-CoV-2, influenza A (H1N1) y virus sincitial respiratorio (VSR). Asimismo, hemos realizado investigaciones enfocadas en el desarrollo y evaluación de vacunas contra la influenza A (H1N1) y, próximamente, se iniciarán trabajos dirigidos al VSR en esta misma línea de investigación.

*Biotecnología Médica y Farmacéutica del CIATEJ