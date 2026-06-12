Festival de Aves y Humedales, celebración Basura Cero

Inecol. Figura 2. Resultados de la implementación del Programa BaCE. Fuente: Elaboración propia.

El Festival de Aves y Humedales se realiza anualmente desde 1997 en La Mancha, Veracruz, es uno de los eventos de divulgación del Instituto de Ecología, A.C. que se ha mantenido a través del tiempo y tiene como objetivo crear conciencia en diferentes sectores de la sociedad sobre la importancia ecológica de la región y la necesidad de proteger las aves migratorias y los humedales. Se caracteriza por conjuntar actividades académicas, deportivas, recorridos guiados y avistamiento de aves, en las que participan visitantes, estudiantes de las escuelas de la región y la población en general.

Cada año, el número de expositores y asistentes se incrementa, lo que permite que la información se difunda a más personas. Sin embargo, esto también aumenta la producción de basura que a su vez provoca impactos negativos en el ambiente. Ante esta situación, este año se implementaron acciones para un manejo adecuado, convirtiéndola de “basura” a “residuo” a través de la separación selectiva que promueve el Programa Basura Cero Estratégico.

Aunque el programa está diseñado para aplicarse en instituciones donde su alcance es más amplio, se ha comprobado que puede desarrollarse en eventos multitudinarios con dos fines específicos: el primero, lograr que una fracción importante se recupere y envíe a compostaje y reciclaje; y el segundo, proporcionar información al público acerca de la importancia de la separación y de las características de los materiales que pueden tener oportunidad de aprovechamiento. De esta manera, se contribuye a atender la problemática desde la dimensión logístico-operativa, pero también desde la socioeducativa, que busca la transformación de las prácticas y de los significados que se le otorgan a la basura.

Para hacer del Festival de Aves y Humedales un evento Basura Cero se prepararon con antelación la señalética y la infraestructura, que incluyeron los materiales de comunicación, los contenedores con los que se integraron las islas de separación, así como etiquetas claras y visibles que indicaban lo que SÍ va, lo que NO va y CÓMO va, de acuerdo con su categoría (Figura 1). Se capacitó a los expositores y a las personas encargadas de los establecimientos que expenden alimentos para darles a conocer las características de la actividad y la forma en que podrían contribuir a ella. Así mismo, se integró un grupo con estudiantes del Telebachillerato ubicado en la localidad de Tinajitas del municipio de Actopan, Veracruz y alumnos de posgrado del INECOL, denominado Agentes Verdes Basura Cero, quienes tuvieron la función de orientar a las personas en la separación de sus residuos.

Durante el evento se observó que algunas personas recibieron con agrado la iniciativa y otras con un poco de resistencia. A pesar de que los Agentes Verdes estuvieron en las islas dispuestos a orientar a los visitantes, fueron pocos quienes se interesaron en conocer el esquema de separación o las características del programa.

Al finalizar el evento, se acopiaron los residuos de las islas, se pesaron por categorías: orgánicos (restos de frutas, verduras y comida), valorizables (botellas PET, cartón y papel limpio, latas) y no valorizables (todos los residuos que no entran en las categorías anteriores) y se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 2. Como se observa, la mayoría de los residuos que se produjeron fueron no valorizables, los orgánicos y valorizables representaron menos del 50%, lo que sugiere que en eventos subsecuentes es necesario trabajar en la reducción de materiales desechables de un solo uso y priorizar aquellos que pueden ser reutilizables.

INECOL Figura1. Esquema de separación por categorías: orgánico, valorizable y no valorizable. (Daniela Patricia Arreola A. Flores)

La implementación de Basura Cero en eventos públicos tiene como objetivo diseñar estrategias para el manejo y minimización de residuos, además de contribuir a la concientización de la población acerca de la responsabilidad individual y colectiva que implica el consumo y los desechos que de él se derivan. Es necesario cambiar la forma de relacionarnos con la basura, ya no basta mirar hacia otro lado o tirar la basura donde y cuando no nos ven. La crisis civilizatoria que enfrentamos implica cambios profundos de pensamiento que desemboquen en acciones más responsables y comprometidas con el ambiente.

La implementación exitosa del Programa Basura Cero en el Festival de Aves y Humedales demuestra que es posible establecer iniciativas encaminadas a la concientización en el manejo de residuos y refleja el interés del INECOL por abordar la conservación de los ecosistemas costeros desde una visión holística e integradora.