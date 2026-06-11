Preservan la memoria fotográfica del Mundial Femenil que llenó el Azteca

Mundial Femenil 1971 El trabajo es parte de la investigación de la académica María de María Campos, publicada en el más reciente número de la revista IBERO. (IBERO)

Mucho antes de que la FIFA organizara una Copa Mundial Femenina oficial, México fue escenario de uno de los capítulos más extraordinarios y menos reconocidos de la historia del deporte. En 1971, el Estadio Azteca reunió a más de 110 mil personas para presenciar la final de un Mundial femenil en el que la selección mexicana llegó hasta el partido final por el campeonato, una hazaña que durante décadas permaneció fuera de la narrativa oficial del futbol.

Hoy, esa historia es recuperada por la Dra. María de María Campos, enlace del Departamento de Arte en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) de la Universidad Iberoamericana, en el artículo “El Azteca era mujer. El primer Mundial de futbol femenil”, publicado en la edición más reciente de la “revista IBERO”, dedicada al Mundial de Futbol 2026.

La académica explica que el torneo celebrado en México entre agosto y septiembre de 1971 reunió a selecciones de México, Dinamarca, Italia, Argentina, Francia e Inglaterra, en una época en la que las mujeres enfrentaban fuertes resistencias para practicar futbol y carecían del reconocimiento institucional que ya tenían los equipos varoniles.

“Durante décadas, la historia de estas mujeres fue silenciada por el olvido institucional y el machismo”, señala la autora en su texto, donde documenta cómo las futbolistas mexicanas alcanzaron el subcampeonato mundial y exigieron, además, ser reconocidas como trabajadoras de un espectáculo deportivo que generaba ingresos y convocaba a miles de espectadores.

UNA HISTORIA CONSERVADA EN LA IBERO.

El valor del trabajo de investigación no radica únicamente en reconstruir una historia poco conocida, sino en mostrar cómo la Universidad Iberoamericana ha contribuido a preservar la memoria de aquellas pioneras.

Las fotografías que ilustran el artículo forman parte del Archivo Fotográfico Heraldo de México Gutiérrez Vivó-Balderas, uno de los fondos documentales resguardados por la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. Gracias a este acervo es posible observar entrenamientos, retratos de jugadoras, celebraciones y escenas del torneo que transformó la historia del futbol femenil en México.

La Dra. María de María Campos, responsable de la fototeca de la BFXC, ha desarrollado proyectos de investigación, catalogación y curaduría relacionados con colecciones fotográficas históricas, labor que ha permitido preservar materiales fundamentales para comprender distintos episodios de la historia social y cultural del país.

LLENO EN EL AZTECA.

Uno de los datos más sorprendentes recuperados en el artículo es que la final entre México y Dinamarca congregó a más de 110 mil aficionados en el Estadio Azteca, una cifra que incluso hoy continúa siendo referente en la historia del futbol femenil. Aunque las mexicanas cayeron 3-0, el impacto social del torneo fue enorme y convirtió a varias de sus jugadoras en figuras populares.

La selección mexicana contaba con futbolistas como Alicia Vargas, conocida como “la Pelé”; María Eugenia “la Peque” Rubio; Yolanda Ramírez y Martha Coronado, entre otras deportistas que desafiaron prejuicios y limitaciones para representar al país.

Sin embargo, tras el torneo, muchas de ellas regresaron al anonimato. La FIFA no reconoció oficialmente la competencia y varias jugadoras enfrentaron obstáculos para continuar desarrollando sus carreras deportivas.

La recuperación de esta historia forma parte de un esfuerzo más amplio de la IBERO por rescatar memorias que han quedado al margen de los relatos oficiales. Recientemente, fotografías del Mundial femenil de 1971 conservadas por la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero fueron exhibidas en una muestra sobre deporte, memoria y representación histórica en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM.

Para la académica, volver a mirar aquellas imágenes permite reconocer a las mujeres que abrieron camino en un deporte que durante décadas les negó espacios y legitimidad.

A más de medio siglo de distancia, cuando el futbol femenil vive uno de los momentos de mayor crecimiento en México y el mundo, los archivos históricos de la Universidad Iberoamericana recuerdan que el Azteca ya había sido conquistado por mujeres mucho antes de que esa historia encontrara un lugar en los libros oficiales.

La reflexión de la Dra. María de María Campos forma parte del número más reciente de la revista IBERO, dedicado a analizar el futbol como fenómeno cultural, político y social en el contexto de la Copa Mundial de 2026.