Alineación de seis planetas: fecha y explicación del fenómeno astronómico En febrero podrás observar a seis planetas del Sistema Solar alineados sin necesidad de telescopio; conoce todos los detalles sobre este fenómeno astronómico (NASA)

En febrero podrás observar a seis planetas del Sistema Solar alineados, algunos sin necesidad de telescopio. Conoce la fecha exacta y por qué sucede este fenómeno astronómico.

A finales de este mes, podrás presenciar un desfile planetario que podrá ser visto sin necesidad de usar binoculares o telescopio. La Ciudad de México será uno de los mejores lugares para observar este fenómeno.

¿Cuándo será la alineación de los seis planetas en 2026?

De acuerdo con la NASA, la alineación de los planetas podrá empezar a ser vista a partir de mediados de febrero, aunque no será hasta el 28 del mismo mes cuando los planetas se encuentren alineados de mejor manera. A lo largo del mes podrás observar el desfile planetario poco después de la puesta del sol

¿Qué planetas formarán parte de este desfile astronómico?

Los planetas que podrás ver alineados son Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Urano y Neptuno. Algunos serán más visibles según su intensidad de brillo, mientras que para otros necesitarás telescopios o binoculares.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, Venus será uno de los planetas que más fácil podrás ubicar, pues será el más brillante en el cielo.

De ahí le sigue Júpiter, Saturno y Mercurio, el cual último será de los más pequeños y sutiles para observar. Mientras que para observar a Urano y Neptuno se necesitarán binoculares.

¿Por qué ocurre la alineación de planetas? La explicación científica

De acuerdo con la NASA, la alineación de planetas, también conocida como desfile planetario, no ocurre todos los años. Sucede cuando los diferentes planetas que orbitan alrededor del Sol se alinean aparentemente en nuestro cielo.

Esto ocurre debido a que los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano relativamente horizontal, en forma de disco, por lo que, desde la Tierra, cada cierto tiempo parecerá que estos se alinean en lo que se denomina eclíptica o plano de la eclíptica, debido a que están siendo observados desde el interior del Sistema Solar.

¿Cuáles son los mejores consejos para observar el desfile planetario en febrero?

Por su parte, el sitio Star Walk ha compartido algunos consejos para que no te pierdas de este fenómeno astronómico, el cual podrá ser visto de mejor manera el 28 de febrero: