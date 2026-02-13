Estos son los eventos astronómicos que habrá en marzo de 2026 Durante marzo podrás observar algunos de los eventos astronómicos de todo el 2026; conoce cuáles serán y cómo podrás verlos (Pexels)

Durante marzo podrás observar algunos de los eventos astronómicos más importantes de todo el 2026, conoce cuáles serán y cómo podrás verlos.

Este 2026 será uno de los mejores años para los amantes de la astronomía, pues a lo largo del año ocurrirán grandes eclipses, brillantes superlunas, alineaciones planetarias y lluvias de meteoros, de los cuales algunos podrán ser vistos en México.

Aquí te decimos cuáles son los eventos astronómicos que sucederán en marzo de este 2026 y cuáles podrán ser vistos desde México.

Calendario Astronómico de Marzo 2026: ¿Qué ver en el cielo nocturno?

Durante marzo podrás ser testigo de diferentes eventos astronómicos, los cuales serán visibles en México y aquí te compartimos sus fechas para que no te los pierdas:

Eclipse total de Luna: 3 de marzo y tendrá una visibilidad total en México.

3 de marzo y tendrá una visibilidad total en México. Luna de Gusano: 3 de marzo, coincidiendo con el eclipse total de Luna.

3 de marzo, coincidiendo con el eclipse total de Luna. Equinoccio de primavera: 20 de marzo, marca el inicio astronómico de la primavera.

Eclipse Total de Luna en marzo 2026: ¿Cuándo y a qué hora ver la “Luna de Sangre”?

El 3 de marzo México será testigo de uno de los eventos astronómicos más importantes del año, pues será visible en el país por completo el Eclipse Total de Luna, también conocida como la Luna de Sangre.

El Eclipse Total de Luna es uno de los eventos más esperados para este año, no solo porque ocurre cada ciertos años, sino porque será el único eclipse lunar total del año, siendo que el próximo ocurrirá hasta 2028.

Este evento único es conocido porque durante el Eclipse Total de Luna, esta se tiñe de rojo, razón por la que muchos la llaman Luna de Sangre.

Podrás verla entre la noche del 2, comenzando alrededor de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y llegando a su punto máximo el 3 de marzo durante la madrugada.

Luna de Gusano: ¿Cuándo ver la Luna Llena de marzo?

La luna llena de marzo, también conocida como la Luna de Gusano, ocurrirá la noche del 3 de marzo, coincidiendo con el eclipse lunar total.

La Luna de Gusano es un evento que llama la atención de muchas personas porque marca el final del invierno y la llaman así porque las lombrices de tierra empiezan a aparecer debido a que el suelo se calienta después del invierno.

El Equinoccio de Primavera 2026: Fecha y hora exacta del cambio de estación

El Equinoccio de Primavera marca el inicio astronómico de la primavera y este 2026 será el 20 de marzo a las 14:46 GMT (hora media de Greenwich), trayendo consigo climas más cálidos.

Y en México, uno de los mejores días para ser testigo del cambio de temporada es en el sitio arqueológico Chichén Itzá, durante el cual la luz del sol proyectará el descenso de Kukulcán en la pirámide de El Castillo.