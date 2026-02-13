¿Por qué febrero tiene 28 días (y a veces 29)? Conoce la historia sobre nuestro calendario actual y por qué febrero es el mes más corto (Imagen hecha con IA)

El calendario conformado por 365 días no siempre ha sido de esa forma, llegando a tener cambios significativos a lo largo de la historia de la humanidad. Conoce cómo se creó y por qué febrero es el mes con menos días al año.

Si bien cada civilización fue desarrollando sus propios calendarios, con el paso del tiempo ha habido algunos que han sido aceptados más que otros, llegando al calendario gregoriano, el cual es el usado actualmente de manera oficial en la mayor parte del mundo.

Mientras que algunas personas aman febrero, pues para ellos es el mes del amor, o representa los últimos días del invierno, para otras le encanta que febrero sea corto. Lo cierto es que este mes ha sido uno de los que más cambios ha sufrido en su duración.

¿Por qué febrero tiene 28 días? Una cuestión de superstición romana

Originalmente, el calendario romano contaba únicamente con 10 meses e iniciaba de marzo a diciembre. No obstante, fue durante el reinado de Numa Pompilio que este fue ajustado para que coincidiera con los 12 ciclos lunares del año.

Por esta razón, fue que se agregaron enero y febrero, aunque estos meses eran contemplados como los finales del año, en lugar de los primeros.

Sin embargo, debido a que los romanos creían que los números pares traían mala suerte, cada mes tenía un número impar de días, quedando uno como par, siendo este febrero, el cual era considerado el mes de la mala suerte.

Más tarde, el calendario volvió a tener otro cambio, en donde se agregaron días al año para que fuera similar al del modelo egipcio, el cual contemplaba 365 días y 366 en años bisiestos.

Como dato curioso, algunas historias señalan que el nombre de febrero está relacionado con que era el último mes del invierno, por lo que se presentaban mayores casos de fiebre y los romanos, en un intento de alejar el mal, lo recortaron a 28 días.

Los nombres de febrero: ¿Por qué se llama así?

Por otra parte, algunos historiadores coinciden en que el nombre de febrero está relacionado con las “Februa”, unas fiestas romanas dedicadas a la purificación, en donde también se honraban a los muertos.

Actualmente se utiliza el calendario gregoriano, el cual fue establecido por el papa Gregorio XIII en 1582, estableciendo un año solar de 365.2422 días para que coincidiera con las fechas de la Pascua.