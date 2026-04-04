Zacatecas vive un momento de transformación, asegura Ricardo Monreal

CDMX — Zacatecas vive un momento de transformación, aseguró Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien admitió que la entidad ha vivido años de incertidumbre y temor.

El líder parlamentario, exgobernador de la entidad, comentó que su estado natal comienza a reencontrarse consigo mismo, y en sus calles, dijo, se percibe un cambio más que visible, el cual es profundamente sentido por quienes habitan esa tierra.

“Poco a poco, el miedo que durante décadas aprisionó la vida cotidiana empieza a disiparse, dando paso a una renovada sensación de paz, tranquilidad y convivencia. Este resultado no es casual. Se deriva de un esfuerzo sostenido por recuperar la seguridad ciudadana, proteger la vida y salvaguardar el patrimonio de las personas, valores intangibles que toda sociedad aprecia y necesita para florecer”, expuso en un texto de opinión publicado en su portal.

Admitió que después de muchos años marcados por la incertidumbre y el temor, Zacatecas comienza a reencontrarse consigo mismo. Hoy, en sus calles, en sus plazas y en sus tradiciones, se percibe un cambio más que visible, el cual es profundamente sentido por quienes habitan esa tierra.

He reiteró que poco a poco, el miedo que durante décadas aprisionó la vida cotidiana empieza a disiparse, dando paso a una renovada sensación de paz, tranquilidad y convivencia.

“Este resultado no es casual. Se deriva de un esfuerzo sostenido por recuperar la seguridad ciudadana, proteger la vida y salvaguardar el patrimonio de las personas, valores intangibles que toda sociedad aprecia y necesita para florecer”, enfatizó, y subrayó que, a casi cinco años de gestión estatal, los avances son palpables, tanto en la mejora de las condiciones de seguridad como en el saneamiento de las finanzas públicas y en la decisión responsable de no adquirir deuda, al tiempo que se impulsa infraestructura social en beneficio de la población.

Para Monreal Ávila, en este proceso ha sido relevante la coordinación institucional y la continuidad de estrategias en materia de seguridad, para lo cual han contribuido el gobierno estatal y el federal, de manera complementaria, a fin de generar condiciones más favorables para la ciudadanía.

Y subrayó que más allá de los indicadores, hay señales que hablan con mayor elocuencia: el regreso de la gente a los espacios públicos, la reactivación de las tradiciones y la recuperación del tejido social.

En el marco de la Semana Santa, el diputado resaló que la reciente Procesión del Silencio, vivida con recogimiento y respeto, así como la celebración en Jerez del Sábado de Gloria —festividad que durante años fue suspendida— son testimonio de una comunidad que vuelve a apropiarse de su identidad cultural.

“El notable éxito del Festival Cultural de Zacatecas, que ha congregado a artistas de gran prestigio y, para ofrecer conciertos públicos de alta calidad en escenarios emblemáticos de la ciudad. La respuesta de la gente, así como la presencia de visitantes y turistas, es significativa, y familias enteras, jóvenes y personas adultas han vuelto a disfrutar del espacio público, de la música, del arte y de la convivencia. Este renacer cultural fortalece la identidad local y además proyecta a Zacatecas como uno de los destinos más bellos y atractivos del mundo, donde la historia, la arquitectura y la vida cultural convergen de manera excepcional”.

Agregó que la conclusión de la Semana Santa recuerda toda transformación verdadera implica sacrificio, perseverancia y visión de futuro. México, como nación, también se encuentra en ese proceso.

También destacó como preocupación los conflictos en Oriente Medio, así como las advertencias y posturas confrontativas en torno a puntos estratégicos, como el estrecho de Ormuz, nos recuerdan que la paz nunca es un estado definitivo, sino más bien, una construcción constante. Frente a ello es necesario mantener una postura crítica, informada y comprometida con los principios de diálogo, respeto entre naciones y solución pacífica de controversias.