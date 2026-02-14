Descubren planeta rocoso que desafía las teorías habituales de formación planetaria

Sistema. mpresión artística del sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903. (ESA)

Científicos han utilizado el satélite Cheops de la Agencia Espacial Europea (ESA) para descubrir que el sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903 desafía las teorías actuales de formación planetaria debido al inusual orden de sus planetas.

El planeta exterior más distante podría ser rocoso y parece haberse formado más tarde -en un entorno diferente- que los otros planetas alrededor de la estrella.

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se pueden clasificar en dos tipos diferentes: rocosos y gaseosos. Los planetas interiores más cercanos al Sol -de Mercurio a Marte- son rocosos, y los planetas exteriores -de Júpiter a Neptuno- son gaseosos.

Este patrón general, según el cual los sistemas planetarios se forman con planetas rocosos más cerca de su estrella, seguidos de planetas gaseosos como cuerpos exteriores, se ha observado comúnmente en todo el Universo. Es lo que predicen nuestras teorías actuales de formación planetaria y lo que las observaciones han confirmado ampliamente como cierto.

Eso fue hasta que los científicos examinaron más de cerca el sistema planetario alrededor de una estrella llamada LHS 1903 con el Satélite de Caracterización de Exoplanetas (Cheops) de la ESA. Lo que acaban de descubrir podría poner en duda la comprensión actual sobre cómo se forman los planetas.

LHS 1903 es una pequeña estrella enana roja M que es más fría y brilla con menos intensidad que nuestro Sol. Thomas Wilson, de la Universidad de Warwick (Reino Unido), y su equipo internacional combinaron los esfuerzos de varios telescopios en el espacio y en la Tierra para clasificar tres planetas que habían detectado orbitando LHS 1903. Pudieron concluir que el planeta más interior parecía ser rocoso y los dos siguientes, gaseosos.

Hasta ahí, todo normal. No fue hasta que Thomas y sus compañeros analizaron las observaciones realizadas por el Cheops de la ESA que descubrieron algo extraño: los datos mostraban un cuarto planeta pequeño, el más alejado de LHS 1903. Y tras una inspección más detallada, los científicos se sorprendieron al descubrir que este planeta parece ser rocoso.

“Eso convierte a este sistema en uno invertido (o ‘de dentro hacia fuera’), con un orden planetario de rocoso-gaseoso-gaseoso y luego rocoso de nuevo. Los planetas rocosos no suelen formarse tan lejos de su estrella madre”, afirma Thomas.

Las teorías actuales de formación planetaria predicen que los planetas interiores de un sistema son pequeños y rocosos porque, cerca de la estrella, la radiación es tan potente que barre la mayor parte del gas alrededor del núcleo rocoso de los planetas.

Más lejos de la estrella, en la parte exterior de un sistema planetario, las condiciones son lo suficientemente frías como para que una atmósfera espesa se acumule formando un planeta gaseoso.

Maximilian Günther, científico del proyecto Cheops de la ESA, se muestra entusiasmado: “Gran parte de cómo se forman y evolucionan los planetas sigue siendo un misterio. Encontrar pistas como esta para resolver este rompecabezas es precisamente lo que Cheops se propuso hacer”.

Los científicos no se apresuran a decir que una teoría establecida debe ser reconsiderada basándose en una sola observación contradictoria. Así que Thomas y sus compañeros se propusieron explorar varias explicaciones de por qué este extraño planeta rocoso rompe el patrón familiar.

¿Fue el planeta, por ejemplo, golpeado en algún momento de su pasado por un asteroide gigante, un cometa u otro objeto grande que voló su atmósfera? ¿O habían intercambiado lugares los planetas alrededor de LHS 1903 en algún momento de su evolución? Tras probar estos escenarios mediante simulaciones y cálculos de los tiempos orbitales de los planetas, el equipo de científicos los descartó.

LOS PLANETAS PUEDEN HABERSE FORMADO UNO TRAS OTRO

En cambio, su investigación los llevó a una explicación más intrigante: los planetas pueden haberse formado uno tras otro, en lugar de al mismo tiempo.

Según la comprensión actual, los planetas se forman a partir de discos de gas y polvo (discos protoplanetarios) agrupándose en embriones planetarios aproximadamente al mismo tiempo. Estos grupos luego evolucionan hasta convertirse en planetas de diferentes tamaños y composiciones a lo largo de millones de años.

Por el contrario, aquí Thomas y su equipo descubrieron un sistema planetario donde la estrella podría haber dado a luz a sus cuatro planetas uno tras otro, en lugar de tener cuatrillizos a la vez. Esta idea, conocida como formación planetaria de dentro hacia fuera (inside-out planet formation), fue propuesta por los científicos como teoría hace aproximadamente una década, pero hasta ahora, la evidencia nunca había sido tan fuerte.

Esta conclusión viene con un matiz adicional: al igual que nuestros hermanos menores crecen en un mundo diferente al de nuestra infancia, este pequeño planeta rocoso parece haber evolucionado y haberse formado en un entorno muy diferente al de sus planetas hermanos mayores.

“Para cuando se formó este planeta exterior, es posible que el sistema ya se hubiera quedado sin gas, lo cual se considera vital para la formación de planetas. Sin embargo, aquí hay un mundo pequeño y rocoso que desafía las expectativas. Parece que hemos encontrado la primera evidencia de un planeta que se formó en lo que llamamos un entorno empobrecido de gas”, dice Thomas.

El pequeño mundo rocoso es un caso atípico extraño o la primera evidencia de una tendencia que aún no se conocía. De cualquier manera, su descubrimiento exige una explicación que se encuentre más allá de las teorías habituales de formación planetaria.

“Históricamente, nuestras teorías de formación planetaria se basan en lo que vemos y sabemos sobre nuestro Sistema Solar”, señala Isabel Rebollido, quien actualmente es investigadora becaria en la ESA: “A medida que vemos más y más sistemas exoplanetarios diferentes, estamos empezando a revisar estas teorías”.