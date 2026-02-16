Eclipse solar anular: horario, cómo y dónde ver en vivo desde México Conoce dónde, a qué hora y cómo podrás ver el eclipse solar anular que ocurrirá este martes 17 de febrero (Unsplash)

Conoce dónde, a qué hora y cómo podrás ver el eclipse solar anular, que ocurrirá este martes 17 de febrero durante el cual la Luna cubrirá gran parte del Sol, oscureciendo (aunque no por completo) el día por unos minutos en algunas zonas.

Este 2026 será un año lleno de eventos astronómicos únicos para observar y este eclipse solar anular, también conocido como “Anillo de Fuego”, es uno de los más esperados.

No obstante, en esta ocasión el eclipse solar anular no podrá ser visto desde México, ya que la mejor vista la tendrá la Antártida, por lo que aquí te decimos cómo podrás verlo en vivo.

¿Por qué el eclipse solar del 17 de febrero no se verá en México?

El eclipse solar anular de este 17 de febrero será particular debido a que solo algunas personas podrán observarlo, pues su trayectoria se limitará únicamente a algunas regiones del Hemisferio Sur.

De acuerdo con la NASA, estas son las zonas donde se podrá observar de manera limitada el eclipse solar anular:

África

América del Sur (Frontera sur de Argentina y Chile)

Océano Pacífico

Océano Atlántico

Océano Índico

No obstante, si te interesa ser parte de este fenómeno astronómico, el cual ocurre cada ciertos años, podrás observarlo en vivo a través de diferentes páginas especializadas, las cuales lo transmitirán.

¿Cómo y dónde ver el eclipse solar anular en vivo desde México?

Podrás seguir la transmisión en vivo del eclipse solar anular desde diferentes plataformas como Time and Date, la cual proyectará a través de imágenes la trayectoria de este fenómeno.

O bien, en Star Walk, quien también transmitirá en vivo su trayectoria en la app Eclipse Guide, para que tú lo puedas seguir desde la comodidad de tu casa.

En ambas, lo único que tienes que hacer es ingresar a su página web y buscar el apartado referente al eclipse solar anular de este 17 de febrero.

Por su parte, la NASA suele realizar eventos virtuales para la transmisión de ciertos eventos astronómicos, aunque aún no han anunciado alguno de manera oficial para este eclipse.

Horario del eclipse solar anular para México: ¿A qué hora empieza?

Podrás observar el eclipse solar anular cuando inicie a las 3:56 de la madrugada (tiempo del centro de México) de este 17 de febrero, mientras que llegará a su punto máximo a las 6:12 de la mañana, siendo el mejor momento para que te conectes a la transmisión.

No obstante, si no puedes seguir la transmisión debido a lo temprano de la hora, recuerda que, en marzo, México será testigo del Eclipse Total de Luna, también conocido como la Luna de Sangre.