Diseñan método para confirmar que un celular es confiable y no ha sido alterado

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Estados Unidos) han desarrollado una forma de identificar remotamente un celular. Su método puede ayudar a garantizar que un teléfono no haya sido alterado durante su fabricación, reduciendo así el riesgo de espionaje.

Como recuerdan en su publicación en ‘AIP Advances’, de AIP Publishing, con el aumento de ciberataques y filtraciones de datos gubernamentales, uno de los dispositivos más importantes que debemos mantener seguros es el que todos llevamos en el bolsillo: los teléfonos inteligentes. El problema es que es difícil comprobar que un teléfono inteligente no ha sido manipulado sin correr el riesgo de dañarlo accidentalmente.

Cuando los teléfonos inteligentes se comunican con una torre de telefonía móvil, emiten un conjunto de ondas electromagnéticas. Mediante tarjetas SIM especializadas y un equipo emulador de estación base que cumple con los estándares de radio celular, los investigadores ordenaron a un conjunto de teléfonos celulares “confiables” (dispositivos que saben que no han sido modificados) que transmitieran exactamente las mismas señales, lo que les permitió crear una base de datos de cómo se ven realmente estas señales para diferentes modelos de teléfono, que sirven como huellas dactilares del modelo.

“Imagínenselo como si cada teléfono tuviera la misma canción. Aunque canten las mismas notas, cada modelo presenta diferencias diminutas y microscópicas en su hardware interno”, ejemplifica la autora Améya Ramadurgakar de la citada universidad. “Nuestro sistema es lo suficientemente sensible como para detectar esas sutiles diferencias vocales”.

Al comparar las señales emitidas por un dispositivo desconocido con la base de datos, los investigadores pueden determinar si el dispositivo ha sido alterado, es decir, si sus señales no coinciden con ninguna de las huellas digitales confiables.

Los investigadores probaron este proceso en múltiples smartphones de última generación disponibles comercialmente, de los principales fabricantes que lideran el mercado nacional, con una precisión superior al 95%. Estos resultados fueron repetibles y estables a lo largo del tiempo. Dado que su método se centra en el comportamiento electromagnético fundamental del hardware, no se limita a las redes móviles 4G y 5G actuales y será extensible a futuras generaciones de tecnologías celulares.

Ramadurgakar afirma que este método sienta las bases para el marco de pruebas del Instituto Nacional de Metrología. Para formalizar esta solución, los investigadores necesitan ampliar su biblioteca de fuentes confiables que consideren posibles pequeñas variaciones entre lotes de fabricación, desarrollar condiciones de prueba estandarizadas y desarrollar un proceso más automatizado.

“Este trabajo demuestra un enfoque fundamental para obtener una huella digital de alta definición, fiable y estable de un smartphone disponible en el mercado, a fin de verificar que no haya sido manipulado ni comprometido antes de su implementación”, concluye Ramadurgakar. “Preveo que esto se utilizará para validar el hardware móvil antes de su entrega a usuarios de alta seguridad, como la cadena de mando militar o altos cargos gubernamentales”.