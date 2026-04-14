Llega la fiesta de las plantas a la UNAM con talleres, conferencias, comida…

Dia Nacional Una vista del Jardín Botánico de la UNAM.

El 18 de abril se realiza la XXI edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos y se trata esencialmente de la fiesta de las plantas donde los visitantes podrán maravillarse al conocer la interacción de éstas con la naturaleza y los animales, sus usos en la industria, el arte o asistir a un banquete y probar distintos alimentos con sabores y texturas sin igual, dice el doctor Salvador Arias Montes.

Será una fiesta en la que habrá 56 actividades divididas en 12 secciones con 150 académicos, estudiantes y colaboradores que ofrecerán conferencias, actividades culturales, visitas guiadas a las 14 colecciones de plantas vivas, talleres y una muestra gastronómica, añade el jefe del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, sitio donde se llevará a cabo la actividad de las 10:00 a las 17:00 horas.

¿Cuál es el fin de esta actividad?

Es un evento de puertas abiertas en torno a los jardines botánicos que nació hace más de 20 años impulsado por la agrupación International Botanic Gardens Conservation y en México se realiza en varios de los jardines botánicos que hay en el país. En la UNAM lo organizamos en este año el 18 de abril.

Se trata de actividades que buscan llevar al público cuatro mensajes básicos: explicar qué es un jardín botánico y que lo viva, porque no es lo mismo que el parque de la colonia; mostrar que las plantas son también parte del patrimonio biocultural de México y cómo a lo largo del país ya sea en ciudades, regiones semiurbanas o rurales se utilizan las para diferentes cosas.

El tercer elemento es presentar, con el personal académico, las investigaciones que se realizan en un jardín botánico, la evolución de las plantas y su anatomía. Para ello, usamos microscopios u otros instrumentos de laboratorio para que los niños y adultos las vean a en través del microscopio o en una probeta. La cuarta es que con estas acciones educativas el público se lleve conocimientos de las plantas y del jardín botánico.

Por esto, al XXI Día Nacional de los jardines Botánicos lo dividimos en 12 secciones: conferencias, audiovisuales, demostraciones, talleres, proyecciones, exposiciones, actividades familiares y culturales, visitas guiadas, conversatorio, muestra gastronómica, venta y exhibición de plantas y productos sostenibles.

En esos espacios habrá 56 actividades con 30 personas académicas de la UNAM, acompañados de estudiantes, colaboradores, guías, etcétera, y en total somos más de 150 personas que estaremos distribuidos y organizando el evento.

Jardín. El cartel.

¿Es la fiesta de las plantas en la UNAM,

Así es y quienes asistan van a conocer plantas y maravillar al saber cómo funcionan, cómo interactúan en la Naturaleza y con los animales, con los insectos y cómo aprovechamos algunas de éstas en diferentes usos.

Serán muchos temas que se expondrán ese día, pero te cuento uno sobre el maíz. Es una planta de la que nos hablan todo el tiempo y por ello conocerla mejor, tendremos una exposición y otra actividad donde se comerán diversos alimentos hechos con maíz.

En lo que se refiere a la muestra, se expondrá que en Tlaxcala hay diversas razas nativas de maíces que se usan para determinados productos. No sólo para hacer tortillas. Uno es para hacer palomitas de maíz, otro para tostadas, otro para pozole, otro para tortillas de tal grosor, otros para textiles, otro para artesanías, uno para alimentar al ganado menor o los usos de la mazorca.

Otra de las plantas interesantes, son los quelites. Tiene muchas variedades y a veces los comemos y ni sabemos que son quelites. Por ejemplo, las verdolagas tiernas son quelites, el amaranto, con las que hacen las palanquetas, es otro quelite. Para conocerlos, vamos a tener un stand con muchos datos. Pero también hablaremos de agaves, de cactáceas, orquídeas, de plantas tropicales, de las selvas, etc.

Especialmente vamos a montar un espacio donde el público pueda vivir lo que es una selva, conozca qué plantas tiene y los usos que se les dan, por ejemplo a la vainilla, a la piñanona, las palmas de dátiles pequeños…, en fin, a todas estas que están en nuestra vida diaria.

Planta. Otra de las especies.

OTRAS ACTIVIDADES

Salvador Arias Montes cuenta que las visitas guiadas a las 14 colecciones son una de las actividades importantes. “Tenemos de plantas tropicales, orquídeas, plantas acuáticas, una colección de árboles, entre otras, y algo interesante es que algunos asistentes identifican algunas de estas plantas, porque las tienen en su casa y preguntan: ¿para qué sirve esta? , oiga, y en mi casa tengo esto, ¿cómo la cultivo?

Entonces, añade, se genera diálogo y eso ayuda a tener una mejor explicación y entender las características de la especie en turno.

Con este diálogo, añade, se llega a una pregunta esencial: ¿qué es un jardín botánico y en que beneficia a la sociedad?, por lo que una explicación es que un jardín botánico es una colección de plantas vivas organizada con algún propósito biológico o utilitario.

“Es también como un museo viviente y un espacio donde el público va a aprender, pero también a conocer y a maravillarse con el conocimiento. Pero también un jardín botánico, es un lugar donde se realizan actividades de conservación y propagación de plantas, de investigación y talleres de educación ambiental, para seguir aprendido lo que son las plantas y para qué nos pueden servir unas y otras”.

¿Y qué beneficio da a los estudiantes e investigadores, a la sociedad en general?, se pregunta y explica: Los beneficios que emanan de estudios biológicos es muy amplio, porque nos permite conocer el seguimiento de cómo se van descubriendo especies nuevas cada año. “Hay que tomar en cuenta que cada año en el mundo se registran aproximadamente 2000 nuevas especies”.

Entonces, añade, uno de los objetivos de un jardín botánico, es ofrecer conocimiento al público y pueda aprovechar las plantas que tienen en su entorno. Otro, es mostrar a los niños y jóvenes que las plantas nos dan beneficios.

¿Cuándo jardines botánicos hay en México?

En el país hay una red que se llama Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y agrupa a 55 jardines, de los cuales 45 estarán participando en el Dia Nacional con sus actividades en el lugar donde están ubicados, el mismo 18 de abril u otra fecha cercana.

Con cada uno de éstos, tenemos una comunicación para apoyarnos en ciertas cuestiones, por ejemplo, si de pronto necesito información para saber qué le hago a una planta que no me quiere crecer, que se enferma, etc.

De esta manera compartimos información de los estudios que realizamos o los hallazgos que tenemos. Te cuento dos de ellos: En el Jardín Botánico de la UNAM es donde se han hecho más estudios sobre cactáceas en peligro de extinción, para conocer las razones y las causas que provocan este riesgo.

Con los conocimientos obtenidos, las autoridades federales conocen hoy más estas especies de plantas y las detectan en los aeropuertos, en los puertos y son decomisadas. Es una forma de reducir este comercio ilegal. Lo anterior se concretó en protocolos para detectar estos movimientos.

El otro ejemplo tiene que ver con el maíz, especialmente con el transgénico. Por un lado, hemos hecho y se siguen realizando estudios para reconocer la conexión de maíces nativos contra los maíces transgénicos. La información fue muy útil el año pasado que se dio una muy fuerte discusión en el Congreso sobre la forma de detener los maíces transgénicos.

Durante las sesiones, académicos de la UNAM explicaron las diferencias y fueron parte sustantiva para mostrar el riesgo que representan los transgénicos en la alimentación de los mexicanos. Lo anterior derivó en una ley que acota el uso de los maíces transgénicos, para dejarla solo en alimentación del ganado.

COSTO.

El ingreso a la XXI edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos es un costo de recuperación de 30 pesos, y las actividades como la muestra gastronómica de 10 pesos, 20 pesos, según selecciones el alimento a degustar.