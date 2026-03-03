Estudio apunta a que el asma se puede prevenir con una exposición a ciertos microbios

Método El estudio liderado por el Instituto Pasteur asegura haber descubierto el mecanismo que genera la protección natural contra las alergias mediante células presentes en los pulmones.

Alergias respiratorias y el asma pueden prevenirse con una exposición a microbios gracias a la activación de la memoria inmunitaria duradera en los pulmones, apuntó un estudio difundido este martes por el Instituto Pasteur.

La investigación, que se publica también en la revista Nature Immunology, abre varias perspectivas clínicas en la prevención de las alergias respiratorias, que están en aumento exponencial en la mayoría de países debido a la contaminación y los efectos en la naturaleza del cambio climático.

El estudio liderado por el Instituto Pasteur asegura haber descubierto el mecanismo que genera la protección natural contra las alergias mediante células presentes en los pulmones (fibroblastos) y no a través de las células del sistema inmunitario.

Las autoras sostuvieron que una exposición del pulmón a fragmentos de microbios induce “una memoria inmunitaria duradera que bloquea eficazmente las reacciones alérgicas posteriores durante varios meses”.

Para demostrar esto, los pulmones de los ratones fueron expuestos a fragmentos de virus o bacterias, lo que desencadenó “una respuesta inmunitaria de tipo 1 (la que el organismo despliega naturalmente contra estos microbios)”.

Y cuando estos mismos ratones eran sometidos al mismo tiempo con un alérgeno, quedaban totalmente protegidos durante al menos seis semanas.

El estudio fue más allá y afirmó que “la preexposición a fragmentos microbianos protegía de forma duradera durante más de tres meses”.

Ante la ausencia de esta protección inicial, los ratones desarrollaban, primero, una hipersensibilidad en los pulmones y, ante una nueva exposición, “la reacción alérgica se amplificaba de forma catastrófica”.

Aunque los linfocitos B y T se han considerado tradicionalmente los protagonistas de la memoria inmunitaria, el estudio reveló el papel clave de los fibroblastos, un tipo de célula muy común en el tejido conectivo (la que sostiene, une y protege los órganos del cuerpo) y que forman parte del pulmón.

“La originalidad de nuestros hallazgos reside en la naturaleza de esta memoria, que no reside en las células del sistema inmunitario, sino en las células estructurales del pulmón, los fibroblastos”, explicó en el comunicado la investigadora del Pasteur Lucie Peduto.

Esta clase de célula tiene una modificación epigenética de un gen que bloquea el inicio de toda la reacción alérgica.