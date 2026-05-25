El examen para licenciatura en la UNAM, sólo 1% trató de burlar a la IA; todos los casos grabados para cotejo

El examen para ingreso a licenciatura vivió este fin de semana un proceso apoyado en Inteligencia Artificial y, con datos preliminares a los que Crónica tuvo acceso, se sabe que sólo 1% de las decenas de los cerca de 53 mil estudiantes participantes por día han sido reportado por la IA con conductas que pueden significar que trataron de hacer trampa.

El examen se realiza ahora en forma remota, es decir, con el alumno cotestando un examen digital en una computadora equipada con cámara y bajo la vigilancia de la IA.

Conductas como usar el celular, otra computadora para realizar busquedas son el tipo de conductas que la IA registra como posible intento de trampa y que es motivo de sanción.

La UNAM ha tenido experiencias previas, en nivel bachillerato, en la que la Inteligencia Artificial dio muestras de robustez para acompañar correctamente estos procesos.

Muchos de los casos de muchachos que se quejaron de haber sido sancionados indebidamente fueron atendidos (en compañía de sus padres en casos de menores de edad) para que su expediente fuera revisado. Invariablemente la grabación registrada mostraba las conductas que la IA había reportado y en muchos casos era evidente que se trataba de muchachos que habían pensado que podían hacer trampa impunemente.

A pesar de lo novedoso del proceso, no hay casos que se hayan elevado a quejas formales o ante instancias judiciales alegando que la UNAM incumplió con la imparcialidad debida al momento de realizar el examen.