Mariposas, cícadas y la crítica adaptacionista

Mariposa Figura 1. Orugas de mariposa Eumaeus sobre Dioon. (Foto tomada por el autor.)

Las mariposas del género Eumaeus parecen un ejemplo perfecto de adaptación. Sus orugas de brillante color rojo se alimentan de cícadas, plantas cargadas de toxinas letales. No solo toleran el veneno, sino que lo acumulan para volverse tóxicas ante sus depredadores. Los biólogos adaptacionistas explicarían esta historia como un diseño refinado por la selección natural: las toxinas protegen a la planta, las mariposas desarrollan resistencia y además anuncian su peligro con colores llamativos. Todo encaja.

Sin embargo, un estudio genómico reciente revela una historia menos perfecta. El cambio a alimentarse de cícadas no ocurrió en un pasado remoto, sino que es relativamente reciente. Los rasgos aposemáticos, i.e., aquellos que advierten a los depredadores que un animal es tóxico o desagradable, aparecieron con sorprendentemente pocos cambios genéticos. Y lo más revelador: cuando el género se dividió en dos linajes, ambos desarrollaron tolerancia a las toxinas acelerando la evolución de las mismas proteínas, aquellas implicadas en autofagia y fagocitosis, mecanismos celulares que eliminan células dañadas y regeneran tejidos.

Gould y Lewontin, críticos del adaptacionismo, encontrarían aquí la confirmación de sus ideas. La tolerancia a las toxinas no surgió como una adaptación novedosa diseñada específicamente para comer cícadas. Las mariposas aprovecharon sistemas celulares preexistentes que ya cumplían funciones de mantenimiento y reparación. La evolución no trabajó como un diseñador de ingeniera, sino que reutilizó materiales viejos para nuevos propósitos, recordándonos que la naturaleza improvisa más de lo que imagina el adaptacionismo.

Literatura consultada

https://joelvelasco.net/teaching/167win10/gould%20lewontin%2079%20-%20spandrels.pdf

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2018965118