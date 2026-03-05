Estudio vincula el ser agresivo en la juventud con un envejecimiento más rápido

Vejez. El comportamiento agresivo en la adolescencia temprana se relaciona con un envejecimiento biológico más rápido. (EFE)

El comportamiento agresivo en la adolescencia temprana se relaciona con un envejecimiento biológico más rápido y un índice de masa corporal (IMC) más alto a los 30 años, según ha comprobado un equipo de investigadores tras hacer un seguimiento de un grupo de jóvenes durante más de quince años.

El estudio, cuyas conclusiones se publican hoy en la revista Health Psychology de la Asociación Americana de Psicología, ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Virginia, que han comprobado las consecuencias duraderas para la salud que pueden tener los desafíos sociales que pueden surgir durante la adolescencia temprana.

El envejecimiento acelerado se ha vinculado a un mayor riesgo de padecer en el futuro enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial, inflamación e incluso muerte prematura, han señalado los investigadores, que han hecho un seguimiento de 121 estudiantes de secundaria (46 hombres y 75 mujeres) de comunidades suburbanas y urbanas del sureste de Estados Unidos.

Los investigadores hicieron ese seguimiento a los participantes desde los 13 años hasta la edad adulta, recopilando ‘autoinformes’ de agresión, informes de los padres sobre conflictos familiares e informes de sus compañeros sobre el comportamiento relacional, y al cumplir los 30 años los investigadores evaluaron su envejecimiento biológico mediante biomarcadores sanguíneos.

Analizaron un total de 12 marcadores, entre ellos el azúcar en sangre o el recuento de glóbulos blancos, y utilizaron después un algoritmo desarrollado recientemente que combina estos valores y produce una estimación de la edad biológica de una persona, que resulta ser un mejor predictor de su salud y mortalidad final que su edad cronológica real, según los investigadores.

El envejecimiento biológico se midió mediante dos métodos validados por la ciencia, que combinan indicadores como la presión arterial, la inflamación, la glucosa, el colesterol y la función inmunitaria, para estimar la edad aparente de una persona en comparación con su edad real.Y comprobaron así que los niveles más altos de agresión en la adolescencia temprana predijeron una edad biológica más avanzada a los 30 años, incluso después de tener en cuenta el género, el ingreso familiar, las enfermedades infantiles graves y la forma corporal de la adolescencia.

Los investigadores también descubrieron que los varones y las personas de familias con bajos ingresos mostraban signos de un envejecimiento biológico más rápido, y los análisis posteriores sugirieron que estos patrones estaban vinculados a dificultades en las relaciones.

Los chicos experimentaban más conflictos con sus padres, mientras que los adolescentes de familias con bajos ingresos eran más propensos a mostrar un comportamiento punitivo hacia sus compañeros.Los investigadores han señalado en su trabajo que la agresión temprana por sí sola no predijo un envejecimiento más rápido, salvo que provocara problemas de relación persistentes en etapas posteriores de la vida.

Los adolescentes con niveles más altos de agresión eran más propensos a discutir con sus padres y maltratar a sus amigos a medida que envejecían, y son esas continuas dificultades en las relaciones, y no la agresión temprana por sí sola, las que finalmente predijeron un envejecimiento acelerado.