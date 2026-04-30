Lagos en alerta por el cambio climático

Lagos. Lago Manantiales en Los Tuxtlas.

Los lagos son considerados “centinelas” del cambio climático porque responden con rapidez a las variaciones del ambiente y reflejan lo que ocurre en su entorno. En las últimas décadas, el calentamiento global ha alterado significativamente el funcionamiento de estos ecosistemas, afectando sus características físicas, químicas y biológicas.

Indicadores del efecto del cambio climático en lagos profundos. Modificado de Adrian et al. (2009).

Variable Tendencia Temperatura superficial del agua AUMENTAR Temperatura del agua en el fondo del lago AUMENTAR Oxígeno en el fondo DISMINUIR (anoxia) Nutrientes AUMENTAR (nitrógeno y fósforo) Máximos profundos de clorofila AUMENTAR Clorofila a DISMINUYE Grupos algales dominantes CIANOBACTERIAS Florecimientos algales AUMENTAR

En los lagos profundos (con más de 10 m de profundidad), se han identificado diversos indicadores del cambio climático. Entre los indicadores físicos, destaca el aumento de la temperatura superficial del agua, estrechamente relacionado con la temperatura del aire a escala regional. Este calentamiento favorece la estratificación térmica, es decir, la formación de capas de agua con temperaturas y densidades distintas que se mezclan cada vez menos. Como resultado, el agua superficial (más cálida y ligera) permanece separada del agua profunda (más fría y densa).

Además, el cambio climático está incrementando la duración y la intensidad de la estratificación térmica durante el verano. Esto reduce la frecuencia con la que el lago se mezcla por completo, un proceso clave para mantener la calidad del agua. Cuando la mezcla es insuficiente durante varios años consecutivos, el oxígeno disuelto en las capas profundas puede agotarse, lo que genera condiciones de anoxia (ausencia de oxígeno), un indicador químico importante.

La anoxia en el fondo del lago tiene efectos en cascada. En ausencia de oxígeno, los sedimentos liberan nutrientes previamente retenidos, como fósforo y nitrógeno en forma de amonio. Este aumento de los nutrientes disponibles favorece el crecimiento excesivo de algas (un indicador biológico), conocido como florecimiento algal. Estos florecimientos reducen la transparencia del agua y alteran la composición de las comunidades de algas y zooplancton. Además, la falta de oxígeno limita la supervivencia de peces que dependen de aguas frías y bien oxigenadas.

En este contexto, se ha propuesto el concepto de eutrofización inducida por el clima, que se refiere a que los lagos presentan mayor turbidez, proliferación de algas y disminución del oxígeno, todo ello sin un incremento externo de nutrientes. Este fenómeno se debe a la combinación de procesos internos favorecidos por el calentamiento global, entre otros, como una mayor estratificación térmica de los lagos, la anoxia en el fondo y la liberación de nutrientes desde los sedimentos.

Para comprender mejor estos cambios, se emplean registros históricos de largo plazo de los lagos junto con el análisis de núcleos de sedimento del fondo, utilizando las diatomeas como bioindicadores. A partir de estos registros, la paleolimnología, la ciencia que estudia la historia de los lagos, permite reconstruir cómo han cambiado las condiciones ambientales a escalas temporales amplias, desde décadas hasta miles de años. Estos registros son clave para identificar variaciones climáticas recientes en términos geológicos.

Gracias a esta información, es posible no solo comprender mejor los cambios actuales, sino también anticipar cómo podrían evolucionar los ecosistemas lacustres en el futuro ante el cambio climático.

Referencia

Adrian, R., O’Reilly, C. M., Zagarese, H., Baines, S. B., Hessen, D. O., Keller, W., ... & Winder, M. 2009. Lakes as sentinels of climate change. Limnology and Oceanography, 54: 2283-2297.

1 Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C.

2 Laboratorio de Paleolimnología, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México