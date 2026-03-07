Alfonso Cepeda Salas llama a FEDESSP encabezar Nueva Etapa de lucha sindical combativa y protagonista

La lucha por empleos dignos y salarios bien remunerados sigue siendo una asignatura pendiente, señala el líder del SNTE —

Alfonso Cepeda Salas, secretario de general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llamó a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP) asumir un rol protagónico en la transformación del país y adoptar una postura más combativa en la defensa de las demandas y reivindicaciones laborales.

Durante la conmemoración del 22 Aniversario de la FEDESSP, de la cual el SNTE forma parte, afirmó que la lucha por empleos dignos y salarios bien remunerados sigue siendo una asignatura pendiente.

El Maestro dirigente resaltó la urgencia de fortalecer los sistemas de seguridad social, con especial énfasis en la mejora de los servicios de educación, salud y vivienda para los trabajadores del Estado.

“El compromiso del SNTE con la FEDESSP es firme; ha llegado el momento de jugar un rol más protagónico en nuestra alianza con el Estado y de reposicionar al sindicalismo de los trabajadores del servicio público”, señaló.

También a fortalecer la unidad de las organizaciones que integran esa Federación e impulsar una nueva etapa de labor sindical que responda a las necesidades de los trabajadores y de la sociedad; “México necesita una FEDESSP renovada, fuerte, unida y combativa”.

Avances Legislativos con Rostro Humano

El también senador de la República reiteró que la lucha por los derechos de los trabajadores se mantiene en todos los frentes, y en ese sentido recordó el decreto recientemente aprobado en la Cámara Alta y promovido por él, que elimina la condicionante que únicamente permitía disfrutar de la pensión de viudez si habían transcurrido seis meses de matrimonio o concubinato.

Explicó que esta reforma permitirá que las viudas o viudos de las personas trabajadoras al servicio del Estado puedan ejercer su derecho a la pensión, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Unidad y Autonomía, Nuevo Horizonte

En su intervención, el presidente colegiado de la FEDESSP, Agustín Avilés Noguera, dijo que “para el SNTE y para la Federación no hay sindicatos grandes ni pequeños, todos somos hermanos de lucha y creemos en la unidad”.

Celebró que la FEDESSP esté integrada por 66 sindicatos y que 8 de cada 10 trabajadores al servicio del Estado en el país se encuentren en esta organización.

También reconoció el desempeño legislativo de Cepeda Salas en favor de los trabajadores del Estado, y destacó su iniciativa para concretar la autonomía sindical.

En la ceremonia rindió protesta el nuevo presidente colegiado en el Estado de México, profesor Ranulfo Baraquiel Ruiz García, y dos vicepresidentes, los profesores Adriana Gutiérrez Arias y Amado Trejo Jaime.

Por su parte, la secretaria general de la Sección 36 del SNTE en el Valle de México, profesora Mónica Miriam Granillo Velazco, igualmente reconoció a Cepeda Salas.

Coincidió con él en que las agrupaciones gremiales no pueden ser sólo espectadoras sino protagonistas del cambio, a través de la defensa de los derechos de sus representados.

Además de integrantes de la FEDESSP, participaron en el evento el representante del secretario general de la Sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca, Salvador Díaz Rodríguez, y los representantes del CEN del SNTE en la Sección 36, Omar Pereyra Pérez y en la Sección 17, Fleury Eduardo Carrasquedo Monjarás.

