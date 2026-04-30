SNTE cierra filas con Sheinbaum y Soberanía Nacional; pide Reformas Clave en Justicia Laboral

Derechos laborales no son concesiones, son conquistas; el sindicalismo digno dialoga, construye y defiende con firmeza a Trabajadores, señala Alfonso Cepeda Salas —

Alfonso Cepeda Salas El sindicalismo digno dialoga, propone y construye; al mismo tiempo defiende con firmeza a sus representados, señaló Alfonso Cepeda Salas en ocasión del Día del Trabajo. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa patriótica de la soberanía nacional.

La organización externó su convencimiento en que la independencia, la justicia social y el respeto a los derechos del pueblo son causas que se sostienen con la unidad y la participación consciente de la clase trabajadora.

A través de una manifestación pública en ocasión del Día del Trabajo, por conducto de su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, el SNTE señaló que fortalecer las organizaciones sindicales es fortalecer la vida democrática del país.

Manifestó que “el sindicalismo digno dialoga, propone y construye; al mismo tiempo defiende con firmeza a sus representados”.

El dirigente afirmó que “por eso, cuando el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, actúa con solidaridad hacia los trabajadores, impulsa derechos y fortalece la justicia laboral, merece ser reconocido y acompañado”.

Cepeda Salas recordó que las trabajadoras y trabajadores son la fuerza que educa, produce, cuida, construye, sirve y levanta todos los días la esperanza de México.

“Nuestra voz debe escucharse, nuestros derechos deben protegerse, nuestra organización debe fortalecerse”, afirmó.

Enseguida reafirmó los principios y compromisos del SNTE para la unidad, solidaridad, autonomía, igualdad, democracia, transparencia, legitimidad, combatividad y transformación.

Demandas Irrenunciables y Memoria Histórica

SNTE Respalda a Claudia Sheinbaum El SNTE reiteró su respaldo al gobierno de la presidenta Sheinbaum, y externó su expectativa para los cambios en seguridad social y justicia laboral que necesitan los Trabajadores Educativos. (SNTE)

El Maestro dirigente aprovechó la fecha que recuerda al trabajo para reiterar que “es irrenunciable nuestra lucha por el salario justo, la reforma a la Ley del ISSSTE y a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que sustenta a la USICAMM”.

El manifiesto público de Cepeda Salas es suscrito por los 14 Órganos Nacionales de Gobierno Sindical y las secretarías y secretarios generales seccionales del SNTE en todo el país.

Anticipó que “la organización magisterial más grande del mundo seguirá defendiendo con firmeza los derechos de sus agremiados y contribuyendo a que la educación pública se mantenga como un factor de movilidad social, en beneficio de los que menos tienen”.

De Pie Frente a Injusticias

Cepeda Salas añadió que cada Primero de Mayo les convoca la memoria de las y los trabajadores que a lo largo de la historia “se pusieron de pie frente a la injusticia, se negaron a aceptar la explotación como destino, reivindicando dignidad y derechos laborales, asumieron que el trabajo no puede separarse de la justicia, ni la justicia de la organización colectiva”.

Dijo que el Día Internacional del Trabajo nació de la lucha de mujeres y hombres que conocieron la dureza de la explotación, la incertidumbre, el desamparo y, aun en condiciones muy adversas, alzaron la voz, exigieron una jornada laboral justa, reclamaron un salario digno y defendieron su derecho a organizarse.

Señaló que de esa experiencia nació una de las causas más nobles de la historia moderna, la defensa colectiva del trabajo y de los derechos laborales.

SNTE Alfonso Cepeda Salas El líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, dijo que los derechos laborales no son concesiones, son conquistas. (SNTE)

“Desde Chicago hasta Cananea y Río Blanco, la lucha de las trabajadoras y los trabajadores ha sido una historia de resistencia; en México, desde la marcha obrera del Primero de Mayo de 1913 la fecha quedó inscrita como jornada de reivindicación, protesta y esperanza”, rememoró.

Cepeda Salas reiteró la convicción sindicalista del SNTE y afirmó que “los derechos laborales no son concesiones, son conquistas”.

Expresó que México vive una etapa en la que la transformación de la vida pública ha vuelto a colocar en el centro a la justicia social, la dignidad del trabajo, el respeto a la organización y la libertad sindical.

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