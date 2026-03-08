El girasol como motor de sostenibilidad

Girasol Figura 1 Chimalxóchitl - escudo de flor. (Rosa María González Amaro)

El nombre girasol proviene de su peculiar propiedad en la etapa de floración de girar su inflorescencia hacia el sol para captar mejor su luz, llamada heliotropismo. Entre los nahuas se le conoce como chimalatl o chimalxóchitl donde el termino chimatl significa escudo y xochitl flor. Originario del norte de Mexico y suroeste de E.U.A. la flor de girasol es utilizada como alimento sus semillas y aceite, como forraje, en fitoremediación de suelos, en la industria por aceite de alta calidad y de manera ornamental. Actualmente se puede encontrar en casi toda la república mexicana, ya que en los últimos años esta flor se ha convertido en un símbolo verde vinculado a la sostenibilidad y las energías renovables.

En Mexico la siembra de girasol inicia a partir de finales de los 60‘s e inicios de los 70’s, donde el gobierno mostro un gran interés por este cultivo, a partir de entonces se incrementó su siembra llegando a 54 mil hectáreas en el ciclo de 1971, sin embargo a lo largo de la historia el cultivo de girasol ha presentado inconsistencias bajando gradualmente hasta inicios del 2014 que presento un incremento hasta el ciclo 2019, posteriormente se experimenta nuevamente una disminución paulatina en su superficie hasta la fecha.

Girasol. Figura 2. Cultivo de girasol. (Rosa María González Amaro)

Los cultivos de flores como agroturismo, conocidos también como floricultura agroturística, representan una forma de turismo rural que permite a los visitantes experimentar el proceso de cultivo, cosecha y manejo de flores. Como tendencia reciente (Siglo XXI) se ha popularizado el concepto de u-pick (corta tu propia flor) y la visita a ranchos o el campo con fines fotográficos.

El agroturismo nace del interés del turista por descubrir ciertas prácticas agrícolas y participar en su manejo, por lo que este ofrece la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con los procesos de producción del campo, culminando con la apreciación del producto. Para los productores, el agroturismo significa una estrategia clave de diversificación de ingresos, permitiéndoles complementar la actividad agrícola tradicional con servicios turísticos (alojamiento, visitas, talleres) sin abandonar el campo. Además, representa la revalorización de su trabajo, la venta directa de sus productos y la preservación del patrimonio cultural y rural. el productor debe adaptarse a los ciclos de producción de las diferentes especies sembradas y coincidir con la demanda de los consumidores y turistas, por lo que se ve obligado a mantener un calendario estricto a la hora de sembrar y cosechar, con el fin de mantener un ingreso económico suficiente para mantener un equilibrio entre calidad de vida y responder a la oferta y demanda del campo de flores.

Girasol. Figura 3. Emprendimientos rurales. (Horacio Hernández)

En el poblado de Coacoatzintla, Veracruz recientemente se inauguró “Sendero de luz y flores” un proyecto de la familia de Horacio Hernández que ofrece el deleite de un espacio agrícola embellecido por el cultivo de girasol, abierto al público para que este pueda tener una experiencia más cercana con la naturaleza y belleza de las flores, como una actividad al aire libre, dedicando este campo al agroturismo añade un valor agregado a las flores, haciendo conciencia en el turista del trabajo y cuidados que conllevan mantener un espacio limpio y acondicionado para el disfrute.

Estas innovaciones de cultivos florales integrados en el agroturismo ofrecen diversas ventajas ecológicas, transformando la floricultura de una industria meramente ornamental a un motor de sostenibilidad y conservación ambiental. Entre los principales beneficios destacan el fomento de la biodiversidad, la protección del suelo y la educación ambiental.

Girasol Figura 4. Acondicionamiento para el agroturismo. (Rosa María González Amaro)

*David Ramos Mendoza, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Rosa María González Amaro, Secihti-Instituto de Ecología, A.C.

Armando Contreras Hernández, Instituto de Ecología, A.C.

Rosa Guadalupe Pérez Hernández, Instituto de Ecología, A.C.