Querétaro consolida Vanguardia Digital con entrega de 10 mil becas Santander para talento tecnológico

Un total de 3 mil 117 estudiantes fueron beneficiados con 10 mil 93 becas otorgadas por Banco Santander en centros educativos de Queréraro, informó Arturo Cherbowski Lask, director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México.

Explicó que los cursos más solicitados por los becarios son Habilidades personales, Tecnología y datos, Innovación y diseño, Gestión y proyectos, Negocios y finanzas, entre otros.

La secretaria de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Elena Soto Obregón, informó que el monto de las becas otorgado por Santander Open Academy (SOA) es superior a los 18 millones de pesos.

Añadió que las becas dan acceso sin costo a más de 100 cursos especializados impartidos en universidades lideres a nivel internacional como la Universitat Autónoma de Barcelona, el Tecnológico de Monterrey, la University of California, Irvine y Google Cloud.

Impacto en Empleabilidad y Brecha Digital

Durante la entrega de reconocimientos a los estudiantes participantes en el programa “Santander Querétaro Data Centers 2025”, en coordinación con SOA, dijo que este concluyó con 6 mil 722 cursos enfocados en fortalecer el talento digital.

Afirmó que el programa reduce la reducción de la brecha digital porque da acceso a los estudiantes a formación tecnológica especializada.

“Para ellos representa la posibilidad de incrementar su empleabilidad en sectores estratégicos, desarrollar competencias digitales avanzadas y prepararse para los retos del futuro laboral en la economía del conocimiento”, indicó.

Cherbowski Lask manifestó que “Santander Querétaro Data Centers 2025” fue diseñado para responder a las demandas de una economía digital en expansión como la de la entidad.

“En Santander creemos en la educación como palanca de desarrollo y en Querétaro hemos encontrado un aliado en el Gobierno del Estado, permitiéndonos acercar herramientas concretas que fortalecen el talento local y generan mayores oportunidades de desarrollo profesional”, señaló.

Alianza con Sector Académico

Detalló que las Universidades participantes son las Tecnológicas de Querétaro (UTEQ), de San Juan del Río (UT San Juan), de Corregidora (UTC); las Politécnicas de Querétaro (UPQ) y de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

También la Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), el Tecnológico Nacional de México campus Querétaro (TecNM-Qro), y las facultades de Informática y de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), culminó.

