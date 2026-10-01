UNAM abre convocatoria para la Quinta Promoción del Diplomado en Narración Deportiva

​La Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), a través de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, lanzó su convocatoria a profesionales y entusiastas de la comunicación para formar parte de la Quinta Promoción del Diplomado en Narración Deportiva.

Se trata de una oferta académica que tiene como objetivo transformar y resignificar la forma en que se comunica el deporte en los medios de comunicación modernos.

Este diplomado busca formar narradores deportivos especializados con dominio en el manejo de la voz, el conocimiento de la normativa deportiva y un firme compromiso con el juego limpio, la inclusión de género, el multiculturalismo y la ética comunicacional. ​

Pueden integrarse personas egresadas de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Comunicación, Comunicación y Periodismo, Literatura Dramática y Teatro, Teatro y Actuación, así como carreras afines. Además, pueden postularse deportistas, entrenadores y profesionales del medio deportivo. ​

Consta de 160 horas distribuidas en siete módulos. Las clases se impartirán de manera presencial en el Centro de Estudios del Deporte (CED), ubicado en el lado sur del Estadio Olímpico Universitario (Estacionamiento núm. 8), los días lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas.

​Los temas principales que abarca el temario son:

Historia del deporte.

​Fuentes de documentación.

​Fundamentos y manejo de la voz.

​Cultura física.

​Normativas del deporte y los medios de comunicación.

​Manifiesto Universitario por el Juego Limpio.

​Salud física y emocional.

​Imagen pública y marca personal.

​Construcción y creación del estilo en la narración deportiva.

​Narración deportiva e inclusión social.

La fecha límite para realizar el registro en línea es el 16 de octubre de 2026 (llenando el cuestionario en https://goo.su/j0x5hX.

​Fecha límite de inscripción: 19 de octubre de 2026.

​Periodo de impartición: Del 21 de octubre de 2026 al 2 de mayo de 2027.

​Inversión y cuotas

​El programa cuenta con un cupo limitado. Quienes concluyan satisfactoriamente los módulos y estén al corriente en sus pagos recibirán un diploma con valor curricular.

El costo de este diplomado se divide de la siguiente manera:

​Comunidad UNAM (alumnos vigentes, académicos, trabajadores y exalumnos):

​Inscripción: $2,000.00 M.N.

​Precio por módulo: $2,400.00 M.N.

​Total: $14,000.00 M.N.

​Público externo:

​Inscripción: $3,000.00 M.N.

​Precio por módulo: $3,600.00 M.N.

​Total: $21,000.00 M.N.

Los interesados pueden consultar la convocatoria completa o mayor información en el correo electrónico contacto@deporte.unam.mx o vía WhatsApp al 55 4533 6437.

Luego de completar el proceso y ser seleccionado, será necesario presentar la siguiente documentación.