SNTE plantea consecuencias a crimen escolar en Torreón; blinda vida interna rumbo a 2027

Es necesario dejar atrás la cultura del ‘no pasa nada’, porque sí pasa; Alfonso Cepeda Salas exige consecuencias jurídicas para criminales en entornos escolares —

Alfonso Cepeda Salas Asamblea 2026 Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, demandó adecuar el marco jurídico para sancionar penalmente la violencia dentro de los planteles escolares. (SNTE)

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), condenó los hechos violentos en la Secundaria General No. 13, en Torreón, Coahuila, que quitaron la vida a la subdirectora del plantel y dejaron heridas a otras tres personas, entre ellas dos alumnos.

Durante la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, el dirigente pidió un minuto de silencio en memoria de la subdirectora y reiteró su llamado a legisladores y autoridades para fortalecer las acciones de prevención, atención y sanción de la violencia en el entorno escolar.

“Lo ocurrido confirma la urgencia de atender un problema que afecta a toda la comunidad educativa”, afirmó.

Recordó que como legislador, el pasado 2 de septiembre presentó en el Senado de la República una iniciativa para dar una respuesta integral a la violencia en las escuelas.

Cepeda Salas afirmó que el propósito es garantizar a quienes integran las comunidades educativas el derecho a desarrollarse en espacios seguros y libres de violencia.

“Es necesario dejar atrás la cultura de no pasa nada, porque sí pasa, y establecer consecuencias jurídicas para quienes cometan actos de violencia en las escuelas”, planteó con energía en su voz.

Blindaje Político, Ruta hacia VIII Congreso Nacional

Durante la sesión del Consejo, fue aprobada la publicación de la convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, para ser realizada durante los primeros días del próximo año.

El Consejo también validó aplazar la renovación de directivas seccionales, para evitar que coincidan con las elecciones del 2027; el proceso iniciará a partir del 8 de junio del año entrante.

“Evitar que nuestra vida interna se convierta en campo de disputas partidistas, no debemos permitir que nadie utilice al sindicato como botín político”, afirmó.

El Maestro dirigente resaltó que el SNTE es “aliado del proyecto de nación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que rescata los valores humanistas de las transformaciones de México”.

Manifestó que “a esta transformación nacional aportamos con libertad nuestras ideas y posicionamientos desde nuestra autonomía sindical, sin renunciar a ninguna forma de lucha y sin subordinar jamás la voz de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.

Regulación Digital en Aulas

Cepeda Salas manifestó también que el SNTE celebra la decisión del Gobierno de la República de limitar y regular el uso de teléfonos celulares en las aulas de Educación Básica y Media Superior.

Dijo que es un gran paso para concentrar la atención de estudiantes y Maestros en el aprendizaje cotidiano e impedir que las nuevas tecnologías frenen el desarrollo socioemocional y cognitivo de los estudiantes.

Sin embargo, advirtió que “eso no significa que el Estado y el Gobierno mexicano renuncien a su obligación con la enseñanza y el aprendizaje digitales, ni que se desatienda la alfabetización tecnológica de estudiantes, docentes y directivos”.

Rendición de Cuentas

En cumplimiento con el mandato estatutario, el dirigente nacional del SNTE rindió el informe anual de actividades de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, correspondiente al periodo del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2026.

De la misma forma, presentó el informe del ejercicio presupuestal de ese mismo periodo de tiempo; ambos documentos fueron dictaminados y aprobados por la asamblea.

Al concluir la sesión, Cepeda Salas convocó a los asistentes a cerrar filas, fortalecer la unidad del SNTE, y “crear las mejores condiciones para cumplir el enorme compromiso y la irrenunciable responsabilidad de rendir buenas cuentas y buenos resultados a nuestras compañeras, a nuestros compañeros y a México”.

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