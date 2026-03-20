La tasa metabólica del cerebro es más alta que la de los músculos

Conferencia Luis Tovar y Romo, director del IFC de la UNAM, inauguró la Semana del Cerebro 2026. (UNAM)

El cerebro humano adulto representa aproximadamente dos por ciento del peso corporal total (de 1.3 a 1.5 kilogramos), pero consume aproximadamente 20 por ciento de la energía y oxígeno que respiramos, lo que hace que su tasa metabólica sea más alta que los músculos, dijo el director del Instituto de Fisiología Celular (IFC), de la UNAM, Luis Tovar y Romo.

Al inaugurar la Semana del Cerebro 2026 en el IFC refirió que lo anterior se debe a que de manera permanente ese órgano produce ATP, molécula energética esencial para sostener la actividad neuronal, neurotransmisión y funciones cognitivas.

Ante estudiantes del bachillerato universitario y personas asistentes de los Pilares de la Alcaldía Iztacalco, Paquita Calvo Zapata y La Fortaleza, resaltó que el cerebro es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo.

Las científicas y los científicos de esta entidad universitaria, prosiguió, estudiamos sus aspectos fundamentales, por ejemplo qué ocurre en el caso de las neuropatologías que afectan el sistema nervioso central (SNC) como enfermedades de Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), padecimiento que provoca la muerte de un grupo específico de neuronas que coordinan el movimiento voluntario.

Detalló que la ELA es un trastorno neurológico progresivo que daña específicamente a las neuronas motoras, es decir aquellas que conectan al cerebro con los músculos.

Buscamos explicar por qué mueren solo las que conectan a ese órgano con los músculos y evitan que te muevas, pero ¿por qué no se mueren otras neuronas?, contrario a lo que ocurre con el padecimiento de Alzheimer. ¿Por qué mueren las responsables de tus recuerdos, pero sí puedes moverte?, planteó el universitario.

Otros grupos de investigación del Instituto también trabajan para identificar qué nos hace reaccionar ante un estímulo de miedo, angustia, ansiedad; la manera en que se almacenan las memorias, cómo podemos evocar un recuerdo; la conexión de los circuitos desde el cerebro para ejecutar una acción, por ejemplo.

Más adelante, comentó: tratamos de entender cómo funciona después de haber sufrido un daño, lo que hace para poder seguir activo. Las y los alumnos de licenciatura y posgrado del IFC realizan experimentos, plantean hipótesis y prueban si son o no correctas.

En el auditorio Antonio Peña de esa entidad académica, Tovar y Romo subrayó que además del IFC hay otros institutos como los de Neurobiología, en Juriquilla, Querétaro; y el de Investigaciones Biomédicas, en Ciudad Universitaria. También las facultades de Ciencias, Medicina y Psicología que cuentan con laboratorios especializados sobre el funcionamiento del SNC y el cerebro.

Cabe destacar que la Semana Internacional del Cerebro 2026 es una campaña de difusión encaminada a crear conciencia pública en torno a los progresos y beneficios de la investigación en el campo de las neurociencias y los esfuerzos para continuar su desarrollo.

A esta iniciativa se sumó el IFC, al igual que otras entidades académicas de la Universidad Nacional, con charlas, conferencias magistrales, talleres, demostraciones y visitas guiadas a los diferentes laboratorios dirigidas a jóvenes bachilleres de esta casa de estudios y al público en general.

UNIVERSUM.

Con el objetivo de descifrar los enigmas del órgano más complejo del cuerpo humano, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, se suma a la celebración de la Semana Internacional del Cerebro (SIC) 2026.

Hasta el 22 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de una cartelera diseñada para todas las edades que busca promover el cuidado de la salud mental y el interés por las neurociencias.

La SIC es una campaña global fundada por las Alianzas Dana que une simultáneamente a instituciones de más de 100 países. En esta edición, Universum ha preparado un programa multidisciplinario bajo el lema “¡Despierta tus neuronas!”, donde la ciencia, la tecnología y el arte se encuentran.

Esta celebración contará con la participación de destacados especialistas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y del Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, que abordarán temas de vanguardia en el ámbito de las neurociencias.

Además de las charlas, los asistentes podrán interactuar con interfaces cerebro- computadora, ver manos robóticas en acción, participar en talleres de disección del sistema nervioso, juegos de “Neuro-gaming” para rehabilitación y retos cognitivos como “Buscaminas” y “Aventura Sináptica”.

Para los más pequeños y familias, se ofrecerán actividades creativas como “Pinta tu cerebro”, “Crea tu cerebro brillante” y hasta una sesión para “Aprender a bailar cumbia al ritmo Camaleón”, demostrando que el movimiento también es salud cerebral.

Esta es una oportunidad única para entender el órgano que te permite amar, aprender, moverte y soñar.