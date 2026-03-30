Luna llena de abril de 2026: ¿cuándo es y cómo se le conoce? Conoce cuándo es la luna llena de abril, también conocida como Luna Rosa y qué significa (Pexels)

Está próximo a iniciar abril y con este mes algunos de los fenómenos astronómicos más emocionantes de este 2026, entre los que se encuentra la luna llena.

No obstante, la luna llena de este mes no será cualquiera, pues también es conocida como Luna Rosa. Por lo que aquí te decimos por qué se le dice de esa forma, qué significa y a qué hora la podrás ver.

¿Cuándo es la Luna llena de abril de 2026? Fecha y hora exacta

Podrás ver la luna llena de abril en su punto máximo este miércoles 1 de abril a las 20:11 horas (tiempo del centro de México). Aunque la luna podrá comenzar a ser perceptible en su totalidad desde la noche del 31 de marzo.

Mientras que la salida de la luna llena de abril 2026 comenzará aproximadamente a partir de las 6:00 de la tarde, después de que se ponga el sol.

Otra particularidad de esta luna llena de abril, además de que es conocida como “Luna Rosa”, en esta ocasión, la luna se ubicará en la constelación de Virgo.

¿Por qué se le llama “Luna Rosa” a la luna llena de abril y qué significa?

A diferencia de lo que se podría llegar a pensar por el nombre, la luna llena de abril no se llama luna rosa porque se pinte de ese color, sino que fue nombrada de esa forma por nativos de Norteamérica.

El nombre de luna rosa lo popularizó el Almanaque del Viejo Granjero, un periódico estadounidense que nombraba las lunas del año.

La luna llena de abril recibió el nombre de Luna Rosa debido al florecimiento de una flor silvestre nativa del este de Norteamérica llamada “Phlox subulata”, conocida como phlox trepador o phlox musgo, la cual su brote coincidía con la luna llena de abril.

Por otra parte, la Luna Rosa también es especial porque coincide con el inicio de la primavera, lo que para algunas personas significa una etapa de crecimiento y nuevos comienzos.

¿Cómo ver la luna llena de abril 2026 en México?

Si te llama la atención poder ver la luna llena de abril, también conocida como la Luna Rosa, aquí te compartimos algunos consejos para observarla: