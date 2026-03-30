Luna Rosa y Líridas: los eventos astronómicos de abril 2026 que podrás ver en México

Eventos Astronómicos en abril 2026 Foto: La Crónica

El cielo del mes de abril nos brindará la oportunidad de presenciar espectáculos astronómicos únicos y se perfila como uno de los meses más espectaculares para mirar el cielo. Basta con dirigir la mirada al firmamento y contemplar estos fenómenos que podrán observarse desde México a simple vista, desde la esperada Luna Rosa hasta la lluvia de meteoros Líridas, además de uno de los mejores momentos del año para ver a Mercurio antes del amanecer.

Lo mejor de este calendario astronómico es que no hace falta equipo profesional para disfrutarlo. En la mayoría de los casos bastará con buscar un sitio con cielo despejado, poca contaminación lumínica y dedicar unos minutos a contemplar el horizonte

¿Qué espectáculos astronómicos habrá en 2026?

Luna Rosa

El primer gran evento llegará con la Luna llena de abril, conocida popularmente como Luna Rosa, que cmenzará desde la noche del 31 de marzo y alcanzará su punto máximo el 2 de abril a las 20:11 horas, tiempo del centro de México. Aunque su nombre podría hacer pensar que el satélite se teñirá de color rosa, en realidad la denominación proviene de antiguas tradiciones asociadas con la floración primaveral en el hemisferio norte.

Aun así, sí será uno de los momentos más fotogénicos del mes, especialmente cuando aparezca cerca del horizonte, donde puede adquirir tonos dorados, naranjas o ligeramente rosados por efecto de la atmósfera. Así que tendrás tres noches para apreciarla.

Mercurio tendrá su mejor momento del mes

Otro de los eventos más llamativos ocurrirá el 3 de abril, cuando Mercurio alcance su máxima elongación occidental, es decir, su mayor separación aparente respecto al Sol. Esto lo convertirá en el mejor momento para observar al planeta en el cielo matutino.

La recomendación para la audiencia es mirar hacia el horizonte este entre 45 y 60 minutos antes del amanecer, preferentemente en zonas abiertas y sin edificios altos.

Lluvia de meteoros Líridas

El cierre fuerte del calendario llegará desde el 22 de abril, periodo en el que estará activa la lluvia de meteoros Líridas, una de las más antiguas registradas por la humanidad.

En su pico máximo se espera una actividad cercana a 18 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Por lo tanto, será visible en el hemisferio norte con una iluminación de la luna del 34%.

El cometa C/2026 A1 alcanzará su perihelio

Uno de los eventos más llamativos —y menos comunes— será el paso del Cometa C/2026 A1, que alcanzará su perihelio (punto más cercano al Sol) el próximo 4 de abril.

Este tipo de fenómenos generan gran interés porque no todos los cometas son visibles desde la Tierra en buenas condiciones. En este caso, dependiendo de su brillo y condiciones atmosféricas, podría observarse con binoculares o incluso a simple vista en cielos muy oscuros.

Alineación de cuatro planetas

Abril también traerá un fenómeno visual atractivo: la alineación de cuatro planetas visibles desde la Tierra que será visible el próximo 18 de abril.

En distintos momentos del mes, será posible observar en el cielo a:

Mercurio

Saturno

Marte

Neptuno

Aunque no estarán perfectamente alineados en línea recta como suele imaginarse, sí aparecerán en una misma franja del cielo, creando una composición visual muy llamativa. El mejor momento para apreciarlos será 30 minutos antes del amanecer.