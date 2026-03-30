NASA inicia la cuenta regresiva de Artemis II y asegura que está en “excelente forma”

La NASA inició este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y aseguró que el programa se encuentra en “excelente forma”, al ofrecer un parte positivo cuando faltan apenas dos días para el lanzamiento.
El conteo regresivo comenzó hoy a las 16:44 EST (21:44 GMT), marcando el inicio formal de la fase final previa al lanzamiento, detalló en una rueda de prensa la agencia espacial estadounidense.La cuenta atrás se puso en marcha con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, aunque la NASA advirtió sobre posibles vientos fuertes y nubosidad como principales riesgos.
“Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva”, manifestó a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.A dos días del despegue, la agencia tiene todo listo para su misión más ambiciosa en décadas, que prevé llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17.
El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT).Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, integran la tripulación de la misión, que busca convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde 1972.
Los cuatro, que hoy estuvieron acompañados de su familia en un lugar de la playa de Florida, abandonaron su cuarentena el pasado viernes y ofrecieron el fin de semana su última rueda de prensa antes del viaje.