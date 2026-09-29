GLP-1, una proteína para bajar de peso

Inecol. El descubrimiento de los análogos de GLP-1 ha creado una nueva generación de fármacos para ayudar a la pérdida de peso. Su efectividad radica en ayudar a la producción de insulina, además de mandar señales de saciedad al cerebro y disminuir la velocidad con la que el estómago se vacía después de cada comida.

Para responder a dichas preguntas, es importante recordar la función de la insulina. En individuos con buena salud, tras la ingesta de alimentos, se produce un aumento de los niveles de glucosa en sangre. En este momento, la insulina, generada a partir de ciertas células del páncreas, actúa como una especie de llave maestra que permite que dicha glucosa penetre en las distintas células del cuerpo que la requieren para llevar a cabo sus funciones (figura 1A). En ausencia de insulina, la glucosa no logra acceder a las células, por lo que se acumula en la sangre, como ocurre en la diabetes tipo I. En consecuencia, la insulina tiene que ser aplicada de forma externa, actuando como un fármaco. En ciertos casos de diabetes tipo II, el cuerpo produce insulina, aunque en cantidades insuficientes.

En resumen, cuando el páncreas libera insulina en la sangre, la glucosa disminuye, pero ¿cómo sabe el páncreas cuando debe generar la insulina? Este tema, ha sido objeto de un estudio exhaustivo que, ha permitido identificar factores que estimulan la secreción de insulina, como es el caso de la proteína GLP-1. La GLP-1 se produce en ciertas células del intestino delgado ante la presencia de nutrientes, tras lo cual, al llegar las células productoras de insulina (células b) en el páncreas en cuya pared celular (la estructura que protege el contenido de las células) se encuentran las proteínas receptoras de GLP-1 (figura 1B). La interacción entre estas dos proteínas activa una serie de señales al interior de la célula lo que finalmente resulta en el inicio de la producción de insulina. Estos hallazgos convirtieron a la proteína GLP-1 en una candidata prometedora para su uso como fármaco en el tratamiento de la diabetes tipo II. Ademas, se ha econtrado que la proteína GLP-1 posee la capacidad de regular el apetito, mediante la transmisión de señales de saciedad al cerebro o bien disminuyendo la velocidad con la que el estómago vacía su contenido, lo que resulta en una ihnibición de la ingesta de alimentos. El efecto de GLP-1 es corto, ya que su precencia en el torrente sanguíneo es de apenas entre 2 a 4 minutos. Esto debido a la acción de la proteína DPP-4 la cual actúa como una tijera, y corta a GLP-1 para generar versiones más simples, que los receptores ya no reconocen.

Un avance significativo ocurrió al aislarse una proteína de la saliva del monstruo de Gila, un lagarto venenoso nativo del desierto del norte de México y del sur de los Estados Unidos, el cual es capaz de ingerir hasta la mitad de su peso corporal en un solo intento y mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Esta proteína presentaba una notable similitud con la GLP-1 humana, al punto de ser reconocida por los receptores de GLP-1, y mejor aún, esta proteína nueva posee la capacidad de mantenerse en el torrente sanguíneo por más de dos horas.

Este hallazgo marcó el inicio del desarrollo de nuevas versiones de GLP-1 o análogos como se conocen comúnmente (figura 2). Dando origen al uso de los análogos de GLP-1 como medicamentos para controlar la diabetes tipo II, pero que en los últimos años han venido a revolucionar el ámbito del cuidado personal, debido a su creciente aplicación como medicamentos de apoyo para la pérdida de peso.

Con el propósito de comenzar el uso de análogos de GLP-1 como medicamentos

BIBLIOGRAFIA.

- Escalada, FJ. Fisiología del GLP-1y su papel en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Medicina clínica. 143:2.

- Müller, TD. et al. 2019. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1). Molecular metabolism. 30:72.

- Zheng, Z. et al. 2024. Glucagon-like peptide-1 receptor: mechanisms and advances in therapy. Signal Transduction and target teraphy. 9:234.

1Laboratorio de Proteo-metabolómica y Bioquímica de Proteínas. Red de Estudios Moleculares Avanzados. Instituto de Ecología A.C. Carretera antigua a Coatepec. El Haya. C.P. 91073. Xalapa, Veracruz. México.

2Investigador por México de la SECIHTI.

3Investigador posdoctoral de la SECIHTI.