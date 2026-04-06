Eventos astronómicos de abril 2026: cómo y cuándo ver los cometas C/2026 A1 y C/2025 R3 Continúan los eventos astronómicos en abril; conoce si se podrán ver en México los cometas C/2026 A1 y C/2025 R3 (Pexels)

Continúan los eventos astronómicos del 2026, siendo abril uno de los mejores meses para observar el cielo, incluyendo la posibilidad de ver cometas.

Abril inicia con un calendario lleno de eventos astronómicos, desde una lluvia de meteoros hasta la observación de planetas, estando coronado por el avistamiento de cometas; aquí te compartimos los detalles para poder mirarlos.

Calendario astronómico de abril 2026: Los cometas que iluminarán el cielo

Entre los eventos astronómicos más esperados de abril se encuentra el avistamiento de dos cometas: el C/2026 A1 (MAPS) y el C/2025 R3 (PanSTARRS). Estos prometían la oportunidad única de ser vistos; sin embargo, solo uno de ellos podrá serlo.

El C/2025 R3 (PanSTARRS) se encuentra actualmente atravesando la constelación de Pegaso y se espera que, para finales de abril, cuando esté en su máximo acercamiento a la Tierra, se pueda observar a simple vista.

Por su parte, el cometa C/2026 A1 (MAPS), el cual se esperaba que en estos días pudiera ser visto en su punto más próximo a la Tierra, el pasado 4 de abril, durante el perihelio (momento más cercano al Sol), se desintegró.

Cometa C/2026 A1: ¿Podrá ser visible?

A pesar de que el cometa C/2026 A1 (MAPS) se desintegró el pasado 4 de abril durante su paso más cercano al Sol, aún existía la posibilidad de que pudiera ser observable desde la Tierra, pues sobrevivió una cola de polvo.

Sin embargo, en las últimas imágenes obtenidas de este cometa se observó que la nube de escombros restante se está dispersando, por lo que ya no podrá ser observable.

No obstante, todavía podrás observar un cometa en abril con el paso del C/2025 R3 (PanSTARRS).

C/2025 R3: ¿Cuándo y cómo verlo en su máximo acercamiento a la Tierra?

Se prevé que el mejor momento para ver el cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) sea este próximo 26 de abril, cuando se encuentre en su máximo acercamiento a la Tierra, y podrá ser observable desde México.

Aunque los mejores países para observarlo serán Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, si las condiciones del cometa se mantienen, podrá ser visto a simple vista.

Mientras que, en México, el mejor momento para ver el cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) será antes del amanecer.

Otros eventos de abril: Lluvia de meteoros Líridas y alineación planetaria

Además de la observación de cometas, en abril también podrás disfrutar de otros eventos astronómicos como: