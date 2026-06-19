Los escarabajos buceadores, una de las familias mejor adaptadas al medio acuático

Inecol Escarabajos buceadores. Primera imagen: escena que muestra coleópteros acuáticos de la familia Dytiscidae. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.

Se conoce como “escarabajos buceadores” a los miembros de una fascinante familia de coleópteros acuáticos cuyo nombre es Dytiscidae. El nombre se deriva del griego δυτικός (dytikos), que significa “capaz de bucear” o “buceador”, en referencia a su capacidad para sumergirse y nadar bajo el agua. El cuerpo de los ditícidos puede medir de 1.5 a 50 milímetros de largo y presentan uno o dos colores, ya sea en franjas, puntos, manchas o bandas; los colores predominantes son negro, rojo, pardo y amarillo. La familia es cosmopolita, ya que sus especies tienen una distribución geográfica que incluye gran parte del planeta.

Adaptaciones al medio acuático

Entre los escarabajos acuáticos, los buceadores representan una de las familias mejor adaptadas al medio acuático. Los adultos tienen la capacidad de almacenar una burbuja de aire bajo sus alas endurecidas (los élitros), misma que les permite respirar bajo el agua y permanecer sumergidos por periodos prolongados, tal como lo hacen los buzos que llevan tanques de oxígeno. La forma hidrodinámica del cuerpo ofrecer la mínima resistencia al movimiento del agua mientras nadan o bucean, lo que les permite desplazase velozmente. Las antenas largas y esbelta se acomodan a los lados de la cabeza y bajo el tórax, ofreciendo también la mínima resistencia al agua. Las patas anteriores presentan artejos terminales (tarsómeros) cilíndricos y de longitud variable con un par de uñas largas, curvas y agudas que utilizan para sujetar a sus presas mientras nadan. En los machos de algunas especies los primeros tres artejos se han ensanchado para formar una placa oval o redonda con discos suctores adhesivos que utilizan para sujetarse a la hembra durante la copula. Las patas medias y posteriores son notablemente aplanadas y en forma de remo, con numerosas hileras de pelos largos (sedas) que les permiten una mayor superficie de contacto e impulsarse vigorosamente mientras bucean en busca de alimento o refugio.

Inecol Escarabajos acuáticos de la familia Dytiscidae. Segunda imagen: A) ejemplar de la especie Bifurcitus iherminieri (Guérin-Méneville) en vista dorsal, B y C) ejemplar del género Deronectes Sharp en vista lateral y dorsal, respectivamente. Fotografías: Daniel Reynoso-Velasco.

Hábitat, ciclo de vida e importancia

Las larvas (estados inmaduros o juveniles) y los adultos de los escarabajos buceadores se encuentran entre la vegetación sumergida en aguas tranquilas de ríos, arroyos, lagos, lagunas, pozas y charcas. Algunas especies pueden encontrarse en el agua que se almacena en huecos en la tierra y rocas, en las oquedades de árboles y en las axilas de plantas bromeliáceas. También existen especies subterráneas que habitan en cuevas, cavernas y pozos artesianos. Hasta donde sabemos los adultos copulan bajo la superficie del agua y las hembras depositan sus huevecillos entre las raíces de las plantas sumergidas, sobre los tallos de la vegetación emergente, sobre la superficie inferior de las hojas de las plantas flotantes, en las hendiduras de rocas y troncos sumergidos o en el fondo lodoso. Algunas hembras hacen cortes en los tejidos de las plantas acuáticas, en los cuales depositan sus huevecillos. Las larvas nacen una o dos semanas después; al igual que los adultos son voraces depredadoras de pequeños juveniles de peces y anfibios, así como de invertebrados como larvas de mosquitos. Al alimentarse de estas larvas, los buceadores regulan de manera natural las poblaciones de algunos mosquitos que como adultos son transmisores de enfermedades en el humano (por ejemplo: paludismo, dengue, zika y chikunguña), así nos ayudan a que no haya una sobrepoblación de estos mosquitos. Además, son parte importante de la dieta de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos acuáticos y terrestres.

iNECOL. Voraces depredadores. Tercera imagen: larva (izquierda) y adulto (derecha) de escarabajo buceador alimentándose de un renacuajo. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial a partir de la ilustración en el inserto, la cual es de dominio público y se encuentra disponible en la Internet.

Diversidad

En el mundo se conocen aproximadamente 4,000 especies de escarabajos buceadores, de las cuales 200 especies estás presentes en México. En el estado de Veracruz la familia Dytiscidae tiene representantes de 71 especies. No obstante su tamaño, vistosidad, e importancia, los ditícidos (y en general los coleópteros acuáticos) son poco conocidos y estudiados en México, por lo que debe fomentarse su estudio para conocer su diversidad y el papel que juegan en los ecosistemas acuáticos, lo que representa un reto y un área de oportunidad para las nuevas generaciones

Fuentes consultadas

Arce-Pérez, R. y Morón, M.A. 2017. Descripción de una Nueva Especie de Laccophilus para el Estado de Veracruz, México, con Nuevos Registros Estatales. Southwestern Entomologist, 42 (2): 583–590.

Arce-Pérez y Novelo-Gutiérrez, R. 2021. The Predaceous Diving Beetles (Coleoptera: Adephaga: Dytiscidae) from the Miradores Lagoon, Veracruz, Mexico. The Coleopterists Bulletin, 75 (4): 815–831.

Reynoso-Velasco, D. y Arce-Pérez, R. 2025. Círculos en la naturaleza. Trivias y Arte. Eco-Lógico, 6 (1): 144–147. Instituto de Ecología, A.C.

Spangler, P.J. 1982. Coleoptera. (Pp. 328-397). In: Hurlbert, S.R. and A. Villalobos-Figueroa (eds.). Aquatic Biota of Mexico, Central America and the West Indies. San Diego State University.

Roberto Arce-Pérez y Daniel Reynoso-Velasco.

Red Biodiversidad y Sistemática

roberto.arce@inecol.mx