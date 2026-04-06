¿Nadie las quiere estudiar?: Estas fueron las 14 carreras de la UNAM con menos aspirantes en su última convocatoria

Carreras de la UNAM con baja demanda

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución académica y cultural más importante del país, consolidándose también como una de las mejores universidades en América Latina, lo que aumenta el número de aspirantes cada convocatoria.

Sin embargo, este caso no aplica para todas las carreras sin excepción, ya que resultados recientes revelaron catorce carreras que presentaron una demanda menor a la oferta.

Es decir, en estas catorce carreras de la UNAM, el número de aspirantes fue menor a los lugares disponibles de la profesión a estudiar, en contraste a licenciaturas más solicitadas.

¿Cuáles son las 14 carreras de la UNAM con menor demanda?

De acuerdo con una revisión realizada por La Jornada, catorce licenciaturas de la UNAM destacaron en la última convocatoria al ser las carreras con el menor número de aspirantes, entre las que se encuentran profesiones de geociencias, ciencias de materiales sustentables, estudios sociales y gestión local.

En estas carreras, la demanda fue menor a la oferta, pues de 596 espacios disponibles, sólo existieron 514 postulantes en la última convocatoria.

Las licenciaturas incluidas en esta lista, son:

Administración de Archivos y Gestión Documental. Geografía Aplicada. Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas). Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas). Desarrollo comunitario para el envejecimiento. Geohistoria. Desarrollo territorial. Etnomusicología. Sociología Aplicada. Desarrollo y Gestión Interculturales. Urbanismo. Tecnologías para la Información en Ciencias. Matemáticas Aplicadas. Historia del Arte.

La mayor cantidad de aspirantes en México se centran en carreras como medicina, derecho, contaduría, entre otras, donde existe una demanda de 47,204 candidatos para sólo 2,235 lugares disponibles, siendo la licenciatura de médico-cirujano la más solicitada en el país.

Mientras que, en las 14 carreras poco solicitadas, nueve de ellas son impartidas en campus foráneos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Michoacán, Guanajuato y Yucatán, lo que provoca una disminución en el número de aspirantes residentes de la Ciudad de México, quienes tendrían que trasladarse para completar sus estudios universitarios.

¿Las carreras de la UNAM con poca demanda podrían desaparecer?

La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM informó que la baja demanda en estas carreras se debe a la falta de difusión y el desinterés de los y las aspirantes, el cual proviene de la desinformación respecto al campo laboral de las licenciaturas o la creencia de que dichas carreras tienen “poco futuro”; en algunos casos, se tratan de nuevas profesiones que aún deben aumentar su difusión.

Ante esta situación, la UNAM emite la guía de carreras cada año con el propósito que de los y las estudiantes seleccionen la licenciatura que desean cursar. Sin embargo, esta guía no ha revertido la demanda alta en carreras como derecho o medicina, donde se concentra el 23.6% del total de solicitudes.

A pesar de la baja demanda en algunas carreras, la universidad aclaró que no se encuentran en riesgo de desaparecer, sin embargo, reflejan la importancia de realizar una valoración de cuáles son las razones por las que cada año son menos solicitadas, impulsando de esta forma las soluciones correspondientes que revele el análisis de cada consejo académico de área.