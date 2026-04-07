Alineación planetaria de abril: fecha y horario del evento astronómico (Star Walk)

De acuerdo con Star Walk, una aplicación educativa especializada en la observación estelar, este 18 de abril de 2026 ocurrirá un fenómeno astronómico destacado: la alineación de cuatro planetas.

Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno permanecerán bajos en el cielo diurno y, en algunas ubicaciones, podrán observarse sin necesidad de telescopio.

Las probabilidades de observar este fenómeno son particulares y dependen más de la latitud que de la fecha.

Aun así, es importante considerar que, previo al amanecer del 18 de abril, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno formarán un conjunto visible a lo largo de la eclíptica.

Aunque no están perfectamente alineados en el espacio, desde la Tierra parecerá que los planetas se encuentran en una línea casi recta.

Alineación planetaria 2026: horario del evento astronómico del 18 de abril

Según Star Walk, el mejor momento para observar este fenómeno el 18 de abril será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer, ya que en ese lapso se alcanzará el punto óptimo de visibilidad.

No obstante, la aplicación señala que la alineación planetaria no ocurre únicamente en una mañana. La formación cambia de manera constante debido al movimiento de los planetas a lo largo de la eclíptica, lo que provoca variaciones visibles durante varios días consecutivos.

Las mejores condiciones para observar este fenómeno se presentarán en ubicaciones del hemisferio sur, mientras que en latitudes superiores a los 30 grados norte la visibilidad será más limitada.

¿La alineación planetaria se podrá ver en México?

Debido a que este fenómeno será más visible en latitudes del hemisferio sur, en algunas regiones del norte de México y en zonas con condiciones atmosféricas desfavorables, como altos niveles de contaminación, la visibilidad será reducida.

Sin embargo, en el país aún habrá oportunidades de observar la alineación. En general, se recomienda mirar el cielo entre 30 minutos y una hora antes del amanecer en días cercanos al 18 de abril.

En estados del sur de México, las condiciones podrían ser más favorables, con un margen de observación de entre 60 y 90 minutos antes del amanecer. En estos puntos, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno podrán apreciarse elevándose sobre el horizonte, ofreciendo un espectáculo astronómico para quienes sigan este tipo de fenómenos.