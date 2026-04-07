La misión Artemis II viene de regreso a la Tierra, tras haber alcanzado la cara oculta de la Luna

Misión. Una d ela spostales tomadas por la misión Artemis II.

La misión Artemis II, tras haber alcanzado la cara oculta de la Luna, ahora inicia su trayectoria de regreso hacia la Tierra con una serie de conocimientos que permitirán llegar al hombre otra vez a la Luna.

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar.

El lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La misión actual superó la anterior marca, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia.

“Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.