Alista el Munet la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar

Museo Tecnológico El Munet, antes Museo Tecnológico de la CFE, cuenta además con exposiciones permanentes. (Munet)

La Secretaría de Energía (SENER) convoca a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, un espacio orientado a promover el intercambio de conocimientos, así como la difusión de innovaciones y desarrollos tecnológicos en el sector energético. Su objetivo es impulsar una transición energética eficiente, justa y planificada hacia fuentes renovables, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo nacional.

La inauguración de la Feria estará a cargo de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien presentará una conferencia magistral. Asimismo, habrá conferencias a cargo de los subsecretarios de Planeación y Transición Energética; de Electricidad; y, de Hidrocarburos; el Director General de Impacto Social, Consulta Previa y Ocupación Superficial, de la SENER; la directora General de la CFE, el director General de Pemex, así como el Director General de la CONUEE.

La Feria se concibe como un punto de encuentro abierto a la ciudadanía, especialistas, estudiantes, empresas, academia y sector público, donde se fomentará el diálogo y el intercambio de información sobre temas estratégicos como soberanía energética, eficiencia energética, justicia energética e innovación y tecnología, mediante la participación de instituciones del sector, el ámbito educativo, gobiernos estatales, empresas y asociaciones.

El evento está dirigido al público en general, estudiantes de distintos niveles educativos interesados en ciencia y tecnología, personal de centros de investigación, especialistas del sector energético, personas servidoras públicas y empresas tanto públicas como privadas. Se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), ubicado en el Bosque de Chapultepec II Sección, en la Ciudad de México.

ANTECEDENTES DEL MUNET.

El 22 de octubre de 1942 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo del Ejecutivo Federal mediante el cual, el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), cedió en forma gratuita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un predio ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Sin embargo no es sino hasta 1993 cuando por Acuerdo Presidencial del 2 de marzo, la CFE y el DDF formalizaron el Contrato de Donación del predio, de aproximadamente 55,000 m2. En dicho Contrato se acordó que la CFE seguiría utilizando el inmueble para un Museo Tecnológico, estableciendo que en caso de que le diera un uso distinto, el DDF podría gestionar la revocación de la donación.

El Museo Tecnológico de la CFE se inauguró en 1970, enfocándose principalmente al tema de la energía eléctrica. El conocido como MUTEC se remodeló en el año 2000, sin registrar desde entonces cambios, actualizaciones o ampliaciones significativas en sus contenidos. En un contexto semejante y con el objetivo de “fomentar el conocimiento sobre la energía y la tecnología, coadyuvando a una mayor vinculación entre la ciudadanía, los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el gobierno y la iniciativa privada, así como a extender y mejorar los canales de comunicación y difusión sobre la investigación científica y tecnológica”, es que se plantea en el sector energético gubernamental la necesidad de modernizar radicalmente este Museo, ampliando sustancialmente su temática y alcances.

El Proyecto tuvo como fin la construcción, equipamiento, promoción y operación de un museo de ciencias de última generación, cuyo objeto de atención y divulgación es todo lo relacionado con los distintos tipos de energía y las tecnologías existentes para generarla, distribuirla y aprovecharla, sirviendo como promotor vocacional para los jóvenes que lo visiten y punto de exposición de la capacidad energética del país y del valioso capital humano que lo sirve en este ámbito.

La idea general sobre este Proyecto se expuso en su momento a la Secretaría de Cultura, a fin de conocer su punto de vista sobre la figura idónea para desarrollarlo y operarlo, quien recomendó seguir el camino del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, fideicomiso privado de administración que opera un bien del dominio de la Federación, como es el caso del que involucra al MUNET.

El Fideicomiso del Museo Nacional de Energía y Tecnología (FIMUNET) se constituye teniendo al Banco Mercantil del Norte (BANORTE) como institución fiduciaria. Una vez creado este Fideicomiso, la Junta de Gobierno de CFE autorizó el usufructo en su favor respecto del predio que ocupaba el Museo Tecnológico de la CFE, con objeto de que se erigiera el nuevo Museo. El inmueble es y seguirá siendo propiedad de la CFE.