Universidad Panamericana y Banco Azteca desarrollan profesionalmente a Periodistas

Modelo tradicional de periodismo digital caducó, los nuevos hábitos de consumo informativo requieren nuevas narrativas y formas, señalan expertos de la UP —

Universidad Panamericana Seminario Representantes de Banco Azteca y directores académicos de la UP clausuraron el encuentro formativo enfocado en combatir la desinformación en el ecosistema digital. (Gerardo González Acosta)

La industria mediática en México enfrenta una encrucijada histórica marcada por la irrupción de la Inteligencia Artificial, nuevos hábitos sociales de consumo informativo y una crisis de la llamada “economía de la atención”.

En este contexto, la Universidad Panamericana (UP) implementó con éxito el Seminario Periodismo Financiero 2026: IA, Datos y Narrativa con Credibilidad, un espacio de vanguardia educativa para la actualización académica de los periodistas profesionales.

La iniciativa, respaldada por una alianza estratégica con Banco Azteca, dotó a comunicadores de varios medios de la CDMX con nuevos conocimientos y modernas herramientas para interpretar e implementar la compleja nueva narrativa periodística nacional.

Desde retomar las bases para informar correctamente parámetros empresariales y financieros sin perder el rigor de los géneros periodísticos, hasta poder implementar las nuevas técnicas que satisfagan los hábitos de consumo informativo en el país, los expertos de la UP enseñaron lo más avanzado y moderno para este própósito.

Alianza Ética Academia y Empresa

Nadia Foster, subdirectora de Educación Continua de la UP, dijo durante la ceremonia de clausura que para la institución es una “obligación contribuir a la búsqueda de la verdad”.

Añadió que el quehacer de los periodistas es fundamental para la transmisión de la comunicación y la interpretación ética de la realidad del país ante los retos tecnológicos.

Agradeció el patrocinio de becas de Banco Azteca, y llamó a los graduados a “generar un cambio de comportamiento que trascienda el aula y se refleje en su ejercicio diario”.

Por su parte, José Manuel Azpiroz, director ejecutivo de comunicación de Grupo Elektra, dijo que el periodismo actual enfrenta desafíos críticos en materia de veracidad, talento y tecnología.

Enseguida defendió la necesidad de fortalecer el vínculo entre la academia y la empresa “para enriquecer a la sociedad mexicana a través de la especialización profunda de sus informadores”.

El objetivo final, dijo el directivo, es “construir sociedades más prósperas e informadas que, al estar mejor preparadas, se vuelvan mucho más exigentes con sus instituciones y líderes”.

Aprender a Desaprender

Más allá de la técnica, el seminario puso de relieve que los medios en México requieren un cambio de mentalidad radical para sobrevivir en un ecosistema digital saturado de contenido, tecnicismos, e improvisaciones.

Los medios se llenaron de expertos que no saben explicar ni informar correctamente a las audiencias, y los periodistas perdieron el vínculo con la sociedad y desconocen los problemas que les interesa resolver a la gente.

Los expertos señalaron que “el modelo tradicional de volumen por clics caducó y dio paso a una era donde la autoridad del autor es el activo más valioso”.

Los periodistas “deben aprender a desaprender rutinas rígidas para adoptar procesos que prioricen el fondo sobre la forma, asegurando la relevancia de cada pieza informativa y conecten genuinamemnte con sus audiencias”.

La Batalla Real

Bernardo Flores Heyman, director de Postgrados de la UP, explicó que uno de los pilares de esta transformación es la economía de la atención, en la cual el recurso más escaso de la audiencia moderna es su tiempo limitado.

Explicó que un periodista cuenta con apenas 8 segundos para capturar el interés de un lector antes de que este se distraiga con otra notificación digital.

Añadió que las personas actualmente ya no buscan términos aislados, sino respuestas a problemas específicos en su vida, lo que obliga a los medios a reestructurar sus coberturas, titulares y narrativas como soluciones accionables.

Dijo que la integración de la Inteligencia Artificial debe verse como un “copiloto” estratégico y no como un sustituto del juicio crítico o la investigación de campo del profesional.

Periodismo de Excelencia, Disciplinas Profesionales

La enseñanza también abordó la importancia de la precisión terminológica en temas de alto impacto económico, como el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El seminario resaltó que los editores deben “evitar el sensacionalismo que confunde una revisión con una renegociación, pues estas imprecisiones generan incertidumbre innecesaria en los mercados financieros y malinforman a las audiencias”.

El periodismo de excelencia se define por su compromiso inquebrantable con la verdad, las disciplinas profesionales, y su capacidad para mantener una distancia crítica e independiente frente al poder político.

Finalmente, el análisis y visualización de datos fue presentada como una habilidad técnica indispensable para reducir la carga cognitiva del público y facilitar la comprensión de indicadores complejos.

La formación recibida en la Universidad Panamericana gracias a su alianza com Banco Azteca, marca el inicio de una nueva etapa para el gremio periodístico nacional, centrada en la integridad, la innovación y la responsabilidad social.

Universidad Panamericana y Banco Azteca desarrollan profesionalmente a Periodistas