Académicos de AL asisten al ecosistema más innovador en salud de EU

LHC 2026 En sus tres ediciones han participado más de 300 proyectos.

Del 21 al 25 de abril, destacados académicos latinoamericanos se darán cita en uno de los mayores polos de desarrollo tecnológico e innovación en salud de Estados Unidos, la ciudad de Boston, para participar en el programa de mentorías del Latam Health Champions (LHC) 2026, que llega a su tercera edición.

De los 234 proyectos inscritos por empresas y start ups de 11 países de América Latina, destacaron los ocho ganadores –dados a conocer el 26 de marzo– quienes participarán en esta fase del LHC.

“El Latam Health Champions es un programa regional que como propósito identificar, reconocer e impulsar diferentes iniciativas en salud en América Latina, especialmente aquellas que manejen y aprovechen estratégicamente los sistemas de propiedad intelectual, con el propósito de poder responder a los diferentes desafíos de innovación en salud”, explica Tatiana Mahecha Vargas, parte del equipo del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS). El instituto es un think thank colombiano creado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo y la Universidad El Bosque que, junto con la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), han impulsado el LHC.

En sus tres ediciones suman más de 300 participantes, que componen a los 19 ganadores quienes visitan el ecosistema de innovación de Boston, uno de los espacios más importantes en salud en el mundo, añade. “Esta es la razón por la que queremos que los diferentes innovadores vayan, se conecten, conozcan cómo se está moviendo la innovación actualmente”. En cada una de estas ediciones se cuenta con un reporte especial en donde visibilizan las diferentes iniciativas que se mapean, así como a los ganadores.

LHC 2026 En su tercera edición se seleccionaron 8 ganadores.

GANADORES.

Las soluciones ganadoras de esta edición del LHC fueron una por país: Perú, Brasil, Chile, México, Argentina, Guatemala y Colombia (con dos ganadores).

La solución PREMIA de Guatemala responde al problema de baja adherencia al tamizaje: “Dispositivo portátil que detecta cáncer de mama de forma rápida y sin dolor usando tecnología termoanalítica. Entrega resultados inmediatos sin radiación ni necesidad de múltiples visitas”.

Por México, la solución Meddi responde a la fragmentación del sistema de salud (uno de los mayores retos en el caso mexicano): “Ecosistema digital que conecta pacientes, médicos, farmacias y aseguradoras en una sola plataforma. Centraliza expedientes clínicos, consultas médicas, recetas electrónicas y acceso a medicamentos, enfocándose en prevención y acceso a la salud”.

La primera solución colombiana es el Dispositivo de Re-Expansión Pulmonar, que responde al problema de Atelectasia post operatoria persistente: “Dispositivo médico que funciona como una “glotis artificial” para reexpandir los pulmones de manera segura y progresiva en pacientes con traqueostomía o debilidad neuromuscular, permitiendo retener el aire inspirado, mejorar la oxigenación y prevenir el colapso pulmonar sin requerir esfuerzo voluntario del paciente”.

La segunda solución colombiana se llama SkinGO, que responde al problema de Desbridamiento inseguro quemaduras: “Guante ergonómico con superficie abrasiva controlada para desbridamiento mecánico seguro, portátil y accesible en pacientes con quemaduras”.

Por Brasil, Neomed – IA Cardiología Remota, busca responder al problema del subdiagnóstico de arritmias críticas: “Plataforma integrada con inteligencia artificial para clasificar electrocardiogramas en 13 segundos y ofrece cardiología remota 24/7. Integra diagnóstico rápido con rutas clínicas completas para mejorar la detección de arritmias cardíacas”.

El Sistema Potabilización Arsénico (INS) peruano busca por su parte resolver el problema Arsénico agua potable mediante “tecnología de adsorción selectiva con residuos vegetales para remover arsénico en agua rural consume poca energía y no genera residuos tóxicos”.

De Chile, la solución COPESICULP busca responder al problema de infecciones urinarias hospitalarias con el diseño de un “catéter urinario de silicona con tecnología avanzada que combina una superficie especial (PEG) y nanopartículas de cobre para prevenir infecciones urinarias hospitalarias, reduciendo la adhesión bacteriana sin liberar fármacos al organismo”.

Finalmente, la argentina Exomas busca responder al problema de neuredegeneración sin tratamiento, mediante “terapia biológica regenerativa con exosomas para tratar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Esta terapia activa mecanismos de neurogénesis, neuroprotección y plasticidad cerebral, mediante administración intranasal o intravenosa, sin riesgos de rechazo inmunológico”.