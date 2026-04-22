El sorgo y las aves migratorias

Inecol. Ilustración 1. Cultivo de sorgo en Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. (Xochitl Zárate Tirado)

En muchas zonas rurales de México, los encuentros entre la fauna silvestre y las actividades humanas suelen ser conflictivos. A medida que los paisajes naturales se transforman en áreas agrícolas, varios animales pierden parte de su hábitat. Pero algunas especies, conocidas como oportunistas o generalistas, han logrado adaptarse y aprovechar estas nuevas condiciones. Una de las consecuencias más comunes de estos encuentros es la afectación de cultivos, lo que trae frustración y pérdidas económicas para quienes dependen de la tierra.

La planicie costera de Oaxaca es una zona muy importante para el cultivo del sorgo ya que cuenta con las condiciones necesarias para su producción: suelos fértiles y planos y una buena red de canales de riego. En esta región, principalmente en los municipios de Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo, Santiago Niltepec, La Ventosa y El Espinal, alrededor de 10 mil hectáreas están destinadas al cultivo de sorgo (Sorghum vulgare) que producen anualmente cerca de 30 mil toneladas de este cereal destinado principalmente para la engorda del ganado bovino.

Durante los meses de septiembre a noviembre el paisaje de la planicie está dominado por colores ocre que es el color que indica que el sorgo está listo para su cosecha. Justo en este periodo también se presenta en la región una de las migraciones de aves más importantes del mundo. Se sabe que en esta zona convergen tres principales rutas migratorias en donde cruzan miles de aves. Algunas de las más abundantes son: el Zopilote Aura (Cathartes aura), el Aguililla de Swainson (Buteo swainsoni), el Aguililla Alas Anchas (Buteo platypterus), el Tirano Tijereta Rosado (Tyrannus forficatus), la Paloma Alas Blancas (Zenaida asiatica) y el Arrocero Americano (Spiza americana). Las dos últimas especies pertenecen al gremio de los granívoros.

Inecol Ilustración 2 Paloma Alas Blancas (Zenaida asiatica) alimentandose del cultivos de sorgo en la región del Istmo de Tehuantepec, Oax. Guzmán (Fidel López)

Durante nuestras actividades de monitoreo biológico dentro de parques eólicos de la región hemos podido observar cómo los cultivos de sorgo se ven invadidos por algunas especies migratorias. Por ejemplo, hemos observado grupos de decenas de individuos del Tirano Tijereta Rosado sobre las espigas de sorgo en busca de los insectos de su preferencia. Pero lo más común es ver decenas e incluso cientos de individuos de la Paloma Alas Blancas y del Arrocero americano que son atraídos por los granos maduros del sorgo para su consumo. También hemos observado a especies residentes, es decir, que pasan todo su ciclo de vida en estas tierras istmeñas, que también aprovechan al sorgo para su alimentación tal es el caso de la Tortolita Cola Larga (Columbina inca), Zacatonero Corona Rayada (Peucaea ruficauda) y Semillero Brincador (Volatinia jacarina).

Es tal la cantidad de aves que se aprovechan del sorgo que los agricultores han probado un sin número de métodos para ahuyentarlas de sus cultivos. Por ejemplo, colocan objetos brillantes para que lancen destellos con el sol (como discos compactos o latas de aluminio); instalan espantapájaros; lanzan cohetes e inclusive, los más osados, llegan a hacer disparos al aire para alejar a las aves, lo cual provoca que salgan volando aturdidas ocasionando que algunas colisionen contra algún poste, cable o inclusive con algún aerogenerador. No se tiene una estimación de las pérdidas económicas que causan las aves granívoras migratorias por la invasión de los campos de cultivo de sorgo, pero en algunos casos, es tan alta la concentración de individuos alimentándose del sorgo que para muchos agricultores ya las consideran como una plaga.

Recientemente el equipo de monitoreo del INECOL reportó la presencia en la región del Capuchino tricolor (Lonchura malacca), una especie introducida en el Caribe que se ha expandido por el sureste de México y que es considerada como una plaga para los cultivos de arroz y sorgo y debido esto, la Comisión Nacional de Uso y Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) la considera dentro de la lista de aves exóticas de alto riesgo para México. El Capuchino tricolor se suma al grupo de aves que aprovechan los campos de sorgo para su alimentación por lo que es necesario profundizar más en esta problemática para poder proponer medidas de manejo que logre aligerar la relación conflictiva entre las aves migratorias y el cultivo del sorgo.

*Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados

Instituto de Ecología, A. C.

Referencias

Cabrera-Cruz, S. A., Mabee, T. J. y Villegas-Patraca, R. (2017). Patterns of nocturnal bird migration in sourthen Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad, 88, 867-879.

Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). (2016). Sistema de información sobre especies invasoras en México. CONABIO.

Degante-González et al. (2018). Registro del capuchino tricolor (Lonchura malacca) en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 89: 582-586.

Martínez Mendoza et al. (2012). Evaluación económica de la producción de sorgo (Sorghum vulgare) en el Istmo de Tehuantepec, Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 56, pp. 11-17.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2025) Venta de sorgo a precios justos en Oaxaca. Gobierno de México. Recuperado el 04 de febrero del 2026 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/venta-de-sorgo-a-precios-justos-en-oaxaca?idiom=es