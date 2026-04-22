Leonardo Lomelí: La ‘criminalización’ del español en EU tendrá el efecto contrario en su aprendizaje; es uno de los que más se aprende

Español. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, dijo que la ‘criminalización’ del español que está caracterizando al segundo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos puede tener el efecto contrario sobre su aprendizaje, uno de los que más crece.

“A pesar de este discurso de odio, el español tiene una gran vitalidad”, dijo Lomelí desde Madrid durante su participación en una Tribuna EFE-Casa América, en la que recordó que el uso del español “crece rápidamente, creo que incluso más rápido que el chino”.

“Quizá estas campañas logren el efecto contrario, promover más el uso del español”, dijo el académico, que defendió el uso de ese idioma y del portugués “como lenguas para escribir y fundir la ciencia, el conocimiento científico”, área dominada por el inglés.

Lomelí dijo que su universidad lleva a cabo una importante promoción del español en América del Norte, tanto en EE.UU. como en Canadá, “casi siempre en alianza con el Instituto Cervantes”, y se refirió, además, a la riqueza del idioma, que cuenta con numerosas variantes que evolucionan rápidamente en los países donde se usa.

Empobrecimiento lingüístico

El rector se mostró más preocupado por la amenaza que supone para el español el empobrecimiento lingüístico de los propios hablantes que por una campaña de odio pasajera impulsada por la política.

La UNAM cuenta con estrechos vínculos con universidades en California, entre otros estados estadounidenses, y están promoviendo la creación de un campus conjunto especializado en temas de salud, una muestra de “la importancia que se le da a fortalecer los vínculos con México justo en un momento en que la política del Gobierno apunta en la dirección contraria”, dijo Lomelí.

“Los vínculos (de EE.UU.) con México van más allá de la coyuntura” y “a pesar de las dificultades, hay muchas personas que identifican esto como una especie de anomalía histórica”, pues consideran que las relaciones bilaterales continuarán más allá de Trump, añadió.

El mexicano considera que “el principal enemigo de todas las lenguas es el empobrecimiento del lenguaje”.

Los jóvenes han ido reduciendo su vocabulario y una “preocupación adicional” que debería incorporarse a los esfuerzos para promover el estudio de la lengua española en sí es ver cómo aquellos que la usan “enriquezcan su vocabulario”, expuso el rector.