Un ajolote mexicano aparece por sorpresa bajo un puente en Gales encontrado por una niña

Especie. Un ajolote. Imagen referencial.

Un ajolote mexicano, una especie en peligro crítico de extinción, ha aparecido por sorpresa bajo un puente sobre el río Ogmore en Gales, encontrado por una niña de 10 años.

La niña Evie, que se encontraba con su familia de Leicester de acampada en la zona, estaba jugando en la orilla del río cuando vio un pequeño animal que le llamó la atención y que se refugiaba entre las piedras de la orilla, al parecer herido en la cola y el vientre.Lo recogió y descubrió que era un ajolote de piel pálida, de unos 20 centímetros de largo.

Emocionada, lo mostró a sus padres, quienes -aún más emocionados- acortaron sus vacaciones para regresar de inmediato a Leicester, a 250 kilómetros de allí, con su nueva mascota, según relata hoy la BBC.La familia ya lo ha bautizado como Dippy, en recuerdo al lugar donde fue encontrado (el llamado Dipping Bridge, o ‘puente sumergido’).

El director del Centro Nacional de ayuda a los reptiles, Chris Newman, señaló a la BBC que Evie probablemente salvó la vida del ajolote.

Por el momento, el ajolote permanecerá en manos de su ‘descubridora’ mientras se decide qué hacer con una criatura tan extraña al medio británico.La niña es una aficionada a la vida salvaje y pasa horas mirando vídeos de animales, según dijo su madre a la BBC. “Llevo mucho tiempo diciendo a Evie que esas criaturas que ve en YouTube no son de verdad. ¡Y aquí estoy con una de ellas en mi cocina!”, exclamó la madre.

Los ajolotes se han popularizado en los últimos años gracias a su aparición en el juego de Minecraft en 2021, lo que puede explicar que Evie identificara fácilmente al pequeño animal.No queda claro cómo una criatura tan delicada y en peligro de extinción, con un hábitat natural reducido a una pequeña parte de México, ha podido llegar hasta un río de una zona rural de Gran Bretaña.