Generación STEM en México, niños que transforman la Ciencia e Historia Nacional

En México, estudiantes aprenden ciencia, la crean, y validan con descubrimientos arqueológicos reales, señala Roberto Saint Martin, de FIRST LEGO League —

STEM First Lego League Por primera vez México será epicentro global de la ciencia y tecnología infantil y recibirá a equipos de más de 20 países. (RobotiX)

El modelo de enseñanza basado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), por sus siglas en inglés) dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad transformadora México, dijo Roberto Saint Martin, director general de FIRST LEGO League.

Explicó que México fue el escenario de un punto de innovación pedagógica al concluir la Final Nacional de la FIRST LEGO League, organizada por la Fundación RobotiX.

Explicó que la Temporada 2025–2026 “arrojó resultados extraordinarios que trascienden el ámbito escolar”.

Dijo que el dato más contundente es la validación, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de vestigios arqueológicos reales detectados por los propios equipos de estudiantes en Jalisco y Estado de México.

Saint Martin señaló que el hallazgo “es la prueba fehaciente de que, cuando se dota a las niñas y niños de las herramientas adecuadas, su capacidad de análisis supera las expectativas tradicionales de la educación básica”.

México, Liderazgo Global

El director de FIRST LEGO League explicó que el resultado de esta convocatoria va más allá del territorio nacional, pues más de 50 equipos mexicanos aseguraron su lugar en escenarios internacionales en Estados Unidos, Canadá, Grecia, Corea del Sur y Australia.

“Sin embargo, el momento estelar ocurrirá el país del 27 al 30 de mayo; Jalisco será sede del International Open Championship Mexico 2026”, reveló.

Señaló que por primera vez México será epicentro global de la ciencia y tecnología infantil y recibirá a equipos de más de 20 países.

“Este evento posiciona a nuestra nación como un referente en liderazgo educativo ante la comunidad internacional, y también subraya la urgencia de fortalecer estos programas en las aulas mexicanas”, comentó.

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