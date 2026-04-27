La inclusión digital no puede esperar: voces expertas llaman a democratizar la tecnología en México

Conversatorio del libro “Democratización de la tecnología: el camino hacia la inclusión digital en México” Foto: Cortesía

En un país donde la digitalización avanza de forma acelerada, pero no necesariamente equitativa, la discusión sobre el acceso a la tecnología se ha convertido en un tema central para el desarrollo social y económico. Bajo esta premisa, se llevó a cabo el conversatorio del libro “Democratización de la tecnología: el camino hacia la inclusión digital en México”, del autor Martín Yeshuá Barragán Cruz, una obra que pone en evidencia que la brecha digital ya no es solo un reto técnico, sino una de las principales fuentes de desigualdad contemporánea.

Con la presencia de representantes de medios de comunicación, así como del Magistrado Antonio Hernández Sánchez y del Doctor Eduardo Oropeza Ortiz, Coordinador de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional en Instituto Mexicano del Seguro Social, el encuentro abrió un espacio de reflexión sobre cómo la falta de acceso, habilidades y aprovechamiento de la tecnología está limitando oportunidades en ámbitos clave como la educación, la salud y el empleo.

Conversatorio del libro “Democratización de la tecnología: el camino hacia la inclusión digital en México” Foto: Cortesía

A lo largo de la conversación, el autor enfatizó que el problema no radica únicamente en la conectividad, sino en la capacidad real de las personas para integrarse a un entorno cada vez más digitalizado. “La brecha digital en México no es únicamente tecnológica, es una brecha de oportunidades. Hoy, quien no está conectado —o no sabe cómo usar la tecnología— está prácticamente fuera del sistema”, señaló Barragán Cruz.

Durante el diálogo con la prensa, se subrayó que uno de los principales riesgos de no atender esta problemática es la profundización de desigualdades estructurales. En ese sentido, el autor advirtió que “la digitalización avanza, pero no para todos al mismo ritmo, y eso genera una fractura social cada vez más compleja. Si no actuamos ahora, la tecnología va a amplificar las brechas que ya existen”. Asimismo, destacó que uno de los errores más comunes en la conversación pública es asumir que el avance tecnológico por sí mismo garantiza inclusión. “Se ha romantizado la digitalización. Pensamos que innovar automáticamente implica incluir, y no es así. Sin una estrategia clara, la tecnología puede excluir tanto como puede integrar”, afirmó.

El libro propone un cambio de enfoque: pasar de una visión centrada en infraestructura a una centrada en las personas, donde la inclusión digital implique no solo acceso, sino también habilidades, uso significativo y generación de oportunidades. “No basta con tener internet; necesitamos que las personas puedan usar la tecnología para mejorar su calidad de vida, acceder a mejores empleos y ejercer plenamente sus derechos”, explicó el autor, al tiempo que insistió en que la democratización tecnológica debe entenderse como una política transversal.

Por su parte, Juan Pablo Carrillo Hernández, periodista especializado en tecnología, quien participó en el análisis de la obra, destacó que el valor del libro radica en su capacidad de traducir un tema técnico en una conversación social urgente. “Este libro nos obliga a cambiar la narrativa: la tecnología no es un privilegio ni un lujo, es un habilitador de desarrollo. Hablar de inclusión digital es hablar de inclusión económica, educativa y democrática”, afirmó, al tiempo que subrayó que el reto no es menor, ya que implica construir soluciones integrales que vayan más allá de la conectividad.

Conversatorio del libro “Democratización de la tecnología: el camino hacia la inclusión digital en México” Foto: Cortesía

A lo largo del conversatorio, también se puntualizó en que la democratización de la tecnología requiere una acción coordinada entre distintos sectores. Gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil fueron señalados como actores clave para cerrar una brecha que, de no atenderse, podría limitar el crecimiento del país en los próximos años. “Democratizar la tecnología es democratizar las oportunidades. Ese es uno de los grandes pendientes de nuestro tiempo”, concluyó Barragán Cruz.

El evento cerró con un llamado a mantener abierta la conversación y a generar espacios que permitan avanzar hacia un ecosistema digital más incluyente, en el que la tecnología deje de ser un factor de exclusión y se convierta en una herramienta real de transformación social. Los organizadores agradecieron la presencia de la prensa y de todos los asistentes, destacando que este tipo de diálogos son fundamentales para construir un México más equitativo en la era digital.