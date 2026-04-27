SNTE ha beneficiado al Magisterio y a todos los trabajadores al servicio del Estado: Cepeda Salas

Reitera petición de reforma a Ley del ISSSTE y, de ser posible, desaparición de cuentas individuales, señala líder del SNTE —

SNTE Campeche Ley del ISSSTE En el Pleno de la Sección 4 del SNTE participo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien recordó que fue Maestra. (SNTE)

En vísperas del 1° de mayo, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, dijo que “como nunca antes, se está avanzando en la consolidación de los derechos de los trabajadores en México, y no hay marcha atrás en el impulso a la agenda que prioriza dignidad, certeza jurídica, libertad de organización, salarios justos y pensiones dignas”.

El dirigente habló así durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4 del SNTE, en Campeche, Campeche, inaugurado por la gobernadora de la entidad, Layda Sansores San Román.

Cepeda Salas dijo que por ser la organización gremial con el mayor número de servidores públicos, el SNTE ha logrado que sus conquistas beneficien al Magisterio, y sienten precedentes en favor de todos los trabajadores al servicio del Estado.

Añadió que uno de los avances más relevantes es la reforma en materia de autonomía sindical, que reconoce el derecho de los trabajadores a decidir libremente sobre la vida interna de sus organizaciones; establece sanciones para autoridades y funcionarios que pretendan intervenir o vulnerar esa libertad.

El Maestro dirigente reiteró que el SNTE seguirá impulsando la reforma a la Ley del ISSSTE para otorgar condiciones dignas de retiro a quienes han dedicado su vida al servicio público.

“Queremos que se reforme la Ley del ISSSTE, que se incremente el número de UMA como tope salarial y, si se puede, ese es nuestro sueño, que desaparezcan las cuentas individuales y que todos regresemos al sistema de beneficio definido”, afirmó en congruencia con lo que solicita desde el sexenio pasado.

El Maestro enseña y aprende

Por su parte, al inaugurar el Pleno, la gobernadora Sansores San Román se dijo emocionada por participar con un gremio que ha apoyado a la transformación del país y se comprometió a corresponder con mejores condiciones para el desempeño de las funciones del Magisterio.

“Yo vengo con esa emoción, me siento una de ustedes, me emociona verlos, su vibra, su solidaridad, su amor, lo que han dado a México en los momentos más difíciles”, expresó.

La mandataria estatal recordó que es Profesora de vocación; “fui maestra y fui feliz entregando todos los días a los niños lo mejor de mí, el privilegio del maestro es ese, siempre está enseñando y siempre está aprendiendo, quienes mejor que los niños para darnos lecciones”.

En su oportunidad, el Profesor Sergio Renán Flores Gutiérrez, secretario general de la Sección 4, reconoció a Cepeda Salas por el apoyo brindado a los trabajadores educativos y por los resultados obtenidos “en el momento histórico que vive el país”.

Dijo que “el SNTE va con rumbo firme, haciendo equipo con autoridades y sociedad, en favor de la escuela pública, construyendo una agenda que pone al Magisterio en el centro de la transformación”.

Luego agradeció a la gobernadora Layda Sansores San Román, “por su disposición, sensibilidad y respaldo a las gestiones de la organización sindical”.

El Pleno Seccional estuvo presidido por el profesor José Luis Pérez Márquez, integrante del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales.

Copresidieron los profesores Cuauhtémoc Valaguez Velásquez y Concepción Martínez Márquez, integrantes del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales, y del Colegiado Nacional Jurídico, respectivamente.

En la ceremonia también estuvieron los profesores Ricardo Francisco Espinosa Magaña y Freddy Santos Morales, representantes del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 4.

Presentes igualmente ex secretarios generales, rectores de distintas universidades en Campeche, funcionarios del gobierno estatal y alcaldes de la entidad, así como el profesor Alejandro Chulim Cimé, secretario general de la Sección 57 en Yucatán.

SNTE ha beneficiado al Magisterio y a todos los trabajadores al servicio del Estado: Cepeda Salas