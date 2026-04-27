El foro “Road to APEC México 2028: The Role of the Business Community”, presentado en la UDLAP, marca un hito de vinculación intersectorial

Udlap Una de las sesiones del foro. (Udlap)

Celebrado en la UDLAP este fin de semana en su Extensión Ciudad de México, el foro “Road to APEC México 2028: The Role of the Business Community” tuvo como objetivo principal servir como un puente entre la academia, el sector público y la comunidad empresarial para preparar el camino hacia la presidencia de México en APEC en 2028.

Contexto sobre APEC y la Participación de México

• APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) fue creado a finales de la década de 1980 por iniciativa de los primeros ministros de Japón y Australia.

• Actualmente está integrado por 21 “economías” de la región Asia-Pacífico y las Américas.

• Se utiliza el término “economías” en lugar de países, ya que algunos de los miembros dentro de su estructura no son naciones soberanas.

• México se unió a APEC en 1993, impulsado por una vocación histórica hacia el Pacífico que se remonta a la época de la Nao de China.

• México será el anfitrión de la cumbre de líderes de APEC en 2028.

• Este evento es de gran relevancia histórica y diplomática para el país, ya que la última vez que México fue sede de esta cumbre fue en el año 2002.

Perspectiva Empresarial y Visión a Futuro

• A través de un mensaje a distancia, Li Fanrong, presidente del Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), destacó ante académicos, empresarios, diplomáticos y analistas que el año 2026, marcará el 30 aniversario de este consejo empresarial.

• El lema adoptado para ABAC en 2026 se centrará en la “apertura, conectividad y sinergia”.

• Eduardo Pedrosa, Director Ejecutivo de la Secretaría de APEC, señaló que el objetivo final del bloque es crear una comunidad cooperadora y resiliente.

• Esta visión comunitaria busca enfocarse fuertemente en el comercio, la inversión, la digitalización y lograr un equilibrio hacia el crecimiento sostenible e inclusivo.

• Pedrosa también destacó la complejidad de APEC, mencionando que la organización trabaja a través de 17 grupos o comités especializados en diversas áreas, tales como comercio, salud y pequeñas y medianas empresas.

Sesión de Apertura

La primera sesión del evento se tituló “Entendiendo APEC por qué es relevante para la comunidad empresarial”. Esta mesa buscó explicar cómo APEC funge como una plataforma clave de cooperación y oportunidades en un entorno global dinámico.

El panel fue moderado por Roberto Zapata (exembajador de México ante la OMC y exfuncionario de alto nivel para APEC). Además, contó con la participación de altos representantes de la Secretaría de APEC:

• Eduardo Pedrosa: Director Ejecutivo de la Secretaría de APEC, con más de 20 años de experiencia en la región Asia-Pacífico.

• Carlos Kuriyama: Director de la Unidad de Apoyo a las Políticas, enfocado en temas de liberalización comercial y reformas estructurales.

• Fernando Salas: Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos, encargado de la estrategia digital y visibilidad del foro.

Cabe recordar que a nombre del rector de la Universidad de las América Puebla (UDLAP), Doctor Luis Ernesto Derbez, dio la bienvenida a la relevante concurrencia el maestro Israel Joab Sifri Cortés, quien se desempeña como Director de la UDLAP Extensión Ciudad de México.

Sifri Cortés explicó que la realización de este encuentro representó un compromiso firme con la promoción del diálogo Internacional y el fortalecimiento de los lazos económicos en la región Asia-Pacífico.

Agradeció al equipo organizador por su labor y especialmente de los embajadores Eduardo Traslosheros y Sergio Ley,“cuyos gestión y liderazgo han sido fundamentales para que este encuentro de mi alto se haya hecho realidad en la UDLAP, nuestra casa de estudios”.

En paneles subsecuentes participaron personalidades como Mr. Robb Tanner, Deputy Assistant USTR for ICT Services & Digital Trade, USTR; el Dr. Peter Lovelock, Chief Consulting & Innovation Officer, Access Partnership; Mr. Bimal Patel, General Counsel, PayPal; Mr. Akira Fukunaga, Vice President and Head of Global Government Affairs, Global Public Policy Unit, Fujitsu; además de Juan Carlos Pardo, de México.

Finalmente es importante citar que el Director Ejecutivo de la Secretaría de APEC Eduardo Pedrosa , sentenció la primera parte del encuentro aseverando “que lo más importante que tenemos que pensar el día de hoy respecto a ABAC 2028 es en la visión final sobre cómo queremos crear una comunidad de ese pacífico cooperadora resiliente que está enfocada en la inversión en el comercio en digitalización un balance fuerte en el crecimiento sostenible e inclusivo.

Pero cómo logramos hacer esto? Cómo podemos hacer esto que nos lleve a llegar a este punto para poder entender ABAC y cómo trabaja. Lo primero que quiero mencionar que es muy complejo explicarlo con toda amplitud porque podemos ver entre ciertos aspectos de ABAC que todos los años vemos a los líderes regionales y asistimos a algunas de las reuniones externas, pero tenemos 17 grupos o comités que todos están especializados en áreas específicas y estos abarcan desde comercio por supuesto porque ABAC trabaja mucho en esto pero también en salud en empresas pequeñas y medianas empresas y en otros grupos; entonces es un grupo muy amplio en diferentes temáticas que ABAC aborda a lo largo del año.

Sostenemos muchas reuniones dependiendo de la economía en la que estamos trabajando; en resumen llevamos a cabo tal vez de 10 a 14 reuniones de organización y seguimiento”.