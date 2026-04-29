Bioculturalidad: conservación del humedal Laguna de Bustillos

Inecol. Figura 1. Dinámicas de juegos aplicadas en el evento. (de Victor M. Reyes Gómez y Paola Mynez.)

En la investigación social-ecológica, la bioculturalidad es una herramienta teórica-práctica multidisciplinaria que integra enfoques sobre: ecología, hidrología, antropología, historia ambiental, geografía, economía política y el análisis de gobernanza ambiental. Esta estrategia de bioculturalidad, orienta decisiones sobre un territorio hidrosocial complejo que favorecen la sostenibilidad ambiental e hídrica de dichos sistemas socio-ecológicos como las cuencas endorreicas de zonas secas del norte de México. Las cuencas cerradas o endorreicas (CEN) se distinguen porque sus aguas de escorrentía se almacenan en una laguna o un lago, sin poder ser descargadas en el mar (cuencas exorreicas). Las CEN, presentan características que vuelven especialmente útil un enfoque biocultural e integral, ya que son sitios con alta sensibilidad al cambio climático, fuerte dependencia del balance evaporación-precipitación, salinización, contaminación, presión por riego, pérdida rápida de cuerpos de agua, conflictos por distribución y una estrecha relación entre paisaje lacustre, identidad local y memoria histórica. Un enfoque biocultural, asegura una articulación entre diversidad biológica, diversidad cultural, conocimiento local, valores, instituciones y prácticas territoriales. Es decir, en lugar de separar conservación, producción y vida comunitaria, se busca entender cómo estas dimensiones coevolucionan de forma conjunta.

De manera ininterrumpida, el INECOL y la Fundación Gonzalo Rio Arronte (FGRA), en colaboración con diversas instituciones locales en Cuauhtémoc Chihuahua; se han organizado desde hace cuatro años, para realizar el “Festejo del Humedal Laguna de Bustillos”. Este festejo, permitió durante los tres primeros años reunir a estudiantes locales de niveles básico, medio superior y superior, de origen mestizo de escuelas e instituciones de Cuauhtémoc. Se han contabilizado alrededor de 1500 estudiantes de los tres niveles. Todos y todas las estudiantes han participado, principalmente en dinámicas de educación ambiental encaminadas al cuidado de la Laguna de Bustillos. El evento marco a escala internacional es el Día Mundial de Humedales, de la convención RAMSAR, el cual reúne a todos los países del mundo que están comprometidos en la conservación de humedales continentales y costeros, siendo un ejemplo, el humedal la Laguna de Bustillos, ahora con su bioculturalidad.

Ante los retos para neutralizar la problemática de CEN como la Laguna de Bustillos, este enfoque biocultural fue clave para este cuarto festejo, ya que el grupo coordinador acordó la necesidad de involucrar a la juventud de tres culturas, como estrategia de ir integrando actores que se consideran los futuros ciudadanos que deberán decidir las formas de manejo sostenible de su comunidad. En este cuarto festejo, cuyo lema fue “Bioculturalidad para la conservación del humedal Laguna de Bustillos”, participaron alrededor de 200 jóvenes estudiantes representantes de las tres culturas que habitan en el territorio del humedal Laguna de Bustillos: 90 menonitas, 56 rarámuris (Tarahumaras) y 54 mestizos.

Inecol. Mestizos en Serpientes y escaleras. (Victor M. Reyes Gómez y Paola Mynez.)

Las dinámicas aplicadas fueron los juegos: Serpientes y Escaleras Gigante para el cuidados de especies de fauna y cuidado de agua (Figura 1.a); Rompecabezas Gigante (Figura 1b), ambas actividades sobre funciones ecosistémicas del humedal; proyección del video pedagógico “Un Humedal en el Corazón de Chihuahua”, charla corta sobre funciones ecosistémicas del humedal; juego llamado “El Juicio del Agua” (Role-playing grupal) donde por grupos de 30-35 alumnos se les motivó a dar soluciones para mejorar el manejo del humedal (Figura 1.c). En esta ocasión, todas las dinámicas fueron con grupos integrados sectorialmente, es decir, por grupos de menonitas, por grupos de rarámuris y grupos de mestizos a petición de algunos directivos y autoridades encargados de cada grupo cultural.

Los resultados del juego Juicio del Agua, los grupos de las tres culturas, respondieron a las mejoras del manejo del humedal según un rol asignado: “Pescadores de la laguna”, “Agricultores”, “Aves migratorias”, “Comunidad local”, “Ganaderos”, “Autoridades (municipales o ambientales)”, “Empresas e industrias”. Ante problemáticas del deterioro en el humedal, como la escasez de agua, contaminación por venenos agrícolas, sequías, contaminación del aire, riegos excesivos y cuidado del agua y el ambiente, proponen principalmente no tirar basura, no usar productos químicos que envenenen el agua de la laguna y del subsuelo, no tirar cuerpos de animales dentro del humedal, realizar campañas de concientización ambiental, dar pláticas de ecología y cuidado del humedal, cambiar de tipos de cultivos, orar a dios por el bien de la comunidad, entre otros.

Estos resultados sobre Bioculturalidad encaminados al manejo sustentable del humedal y la cuenca, son muy alentadores, se recibieron comentarios puntuales de estudiantes y profesoras(es) de las tres culturas, así como su compromiso de seguir promocionando el cuidado del humedal.

Inecol Menonitas en “El Juicio del Agua”.

Bibliografía recomendada

Bridgewater, P., Upadhaya, S., & Poudyal, B. (2025). Understanding and managing inland water biodiversity in the earth critical zone. Earth Critical Zone, 2, 100023. https://doi.org/10.1016/j.ecz.2025.100023

Hanspach, J., Haider, L. J., Oteros-Rozas, E., Olafsson, A. S., Gulsrud, N. M., Raymond, C. M., Torralba, M., Martín-López, B., Bieling, C., García-Martín, M., Albert, C., Beery, T. H., Fagerholm, N., Díaz-Reviriego, I., Drews-Shambroom, A., & Plieninger, T. (2020). Biocultural approaches to sustainability: A systematic review of the scientific literature. People and Nature, 2(3), 643-659. https://doi.org/10.1002/pan3.10120

Colaboradores: Gobierno Municipal, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Campus Cuauhtémoc, PRONATURA NORESTE, la Universidad Autónoma de Chihuahua (FACIATEC Cuauhtémoc), El Tecnológico de México Campus Cuauhtémoc, el Observatorio Participativo Acuíferos Cuauhtémoc-Laguna los Mexicanos, los representantes y presidentes escolares de la comunidad Manitoba de Menonitas, los directores(as) y profesores(as) de las escuelas rarámuri y menonita “Ministerio de Amor” de la comunidad Manitoba, los directores(as) y profesoras(os) de las escuelas José María Morelos y Abraham González de la comunidad mestiza de Cuauhtémoc, así la representante de ECCO A.C.

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